закрыть
25 ноября 2022, пятница, 17:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Отца семерых детей осудили на год и 10 месяцев колонии по «делу Зельцера»

  • 25.11.2022, 16:39
  • 1,438
Отца семерых детей осудили на год и 10 месяцев колонии по «делу Зельцера»

Приговор вынесла судья Елена Костюкевич.

Сегодня в Минском городском суде озвучили приговор политзаключенному, отцу семерых детей Максиму Лацунцевичу. Его признали виновным по ст. 130 («Разжигание социальной вражды или розни»), а также по ст. 369 («Оскорбление представителя власти») Уголовного кодекса и приговорили к году и десяти месяцам колонии в условиях общего режима, сообщает «Вясна».

Также он должен выплатить штраф в размере 100 базовых величин (3200 белорусских рублей). Такой приговор вынесла судья Елена Костюкевич.

Максим был задержан 29 сентября 2021 года в рамках «дела Зельцера». Таким образом, после пересчета наказания с учетом тех дней, что он уже провел в заключении, ему осталось быть за решеткой чуть меньше месяца.

Поддержать политзаключенного письмами солидарности, посылками и денежными переводами можно по адресу: СИЗО-1. 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дядя Степа спился
Дядя Степа спился Ирина Халип
Путин прорабатывает план замены Лукашенко
Путин прорабатывает план замены Лукашенко Леонид Невзлин
Армия майданная против армии колхозной
Армия майданная против армии колхозной Юрий Бутусов
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко «Ник и Майк»