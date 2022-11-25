Отца семерых детей осудили на год и 10 месяцев колонии по «делу Зельцера» 25.11.2022, 16:39

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Приговор вынесла судья Елена Костюкевич.

Сегодня в Минском городском суде озвучили приговор политзаключенному, отцу семерых детей Максиму Лацунцевичу. Его признали виновным по ст. 130 («Разжигание социальной вражды или розни»), а также по ст. 369 («Оскорбление представителя власти») Уголовного кодекса и приговорили к году и десяти месяцам колонии в условиях общего режима, сообщает «Вясна».

Также он должен выплатить штраф в размере 100 базовых величин (3200 белорусских рублей). Такой приговор вынесла судья Елена Костюкевич.

Максим был задержан 29 сентября 2021 года в рамках «дела Зельцера». Таким образом, после пересчета наказания с учетом тех дней, что он уже провел в заключении, ему осталось быть за решеткой чуть меньше месяца.

Поддержать политзаключенного письмами солидарности, посылками и денежными переводами можно по адресу: СИЗО-1. 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2.

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