Актуальная карта боев в Украине от британской разведки: какова ситуация на фронте
- 25.11.2022, 16:50
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На нескольких участках фронта идут ожесточенные бои.
Россияне продолжают предпринимать попытки прорыва на Донецком направлении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.
Согласно данным британской разведки, россияне атакуют позиции украинских сил в районе Бахмута (Донецкая область), а также возле Сватово и Кременной (Луганская область). На этих участках фронта продолжаются ожесточенные бои. Однако из-за погодных условий не одно из сторон не может значительно продвинуться вперед.
Ситуация на южном фронте - стабильная. Вооруженные силы Украины продолжают контролировать ранее освобожденные населенные пункты в Херсонской области.
На Запорожском направлении изменений также нет.