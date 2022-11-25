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Житель Барановичей украл у подростка шпица, чтобы подарить жене

  • 25.11.2022, 16:56
Житель Барановичей украл у подростка шпица, чтобы подарить жене

Собака была привязана за поводок возле магазина.

Жительница Барановичей заявила в милицию, что у ее сына-подростка на улице украли шпица. Похитителем оказался 52-летний мужчина, который забрал собаку, чтобы подарить жене. Подробности рассказали в УВД Брестского облисполкома.

Как выяснилось, 13-летний мальчик пошел за продуктами и заодно решил выгулять шпица. Он привязал собаку за поводок возле двери магазина, а когда вернулся, ее уже не было.

Утром хозяйка животного, мать подростка, услышала лай на улице и, выглянув в окно, увидела своего шпица. Правда, на собаке не было ни поводка, ни ошейника. После этого женщина обратилась в милицию.

Похитителя отыскали — это оказался неработающий 52-летний житель Барановичей. Мужчина пояснил, что пьяным шел домой, увидел собаку, которая ему понравилась, и захотел преподнести ее в подарок своей жене. Однако та не оценила презент, и супруги выгнали животное на улицу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за кражу.

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