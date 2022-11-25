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Диетологи назвали семь самых полезных каш

  • 25.11.2022, 17:05
Диетологи назвали семь самых полезных каш

Как часто их надо есть?

Каши в особой фаворе у диетологов, которые видят в них не только полезный гарнир, но и самостоятельное блюдо на каждый день. Портал 24health.by обозначил семь самых полезных круп, которые нужно включать в свой каждодневный рацион.

На первом месте гречка, недаром ее белорусы начинают судорожно сметать с полок магазинов при каждой непонятной ситуации в экономике.

Гречку, а она рекордсмен по белку, варим и едим не реже 2 раз в неделю. Аминокислоты, которые присутствуют в этой крупе помогают синтезировать коллаген. А микроэлементы, витамины и клетчатка снижают уровень холестерина (о нем подробно здесь), работают на нормализацию давления, укрепляют сосуды, помогают кишечнику хорошо работать. Эта крупа - палочка-выручалочка для диабетиков.

На втором месте по ценности –-овсянка, но в приоритете не хлопья, а цельная крупа, которую лучше замачивать на ночь. Она тоже содержит большое количество растительного белка. Ее богатый витаминный и минеральный состав работает на снижение давления, хорошо влияет на кожу, выращивает в кишечнике полезную миклофлору. Есть овсянку неплохо 2-3 раза в неделю.

Бурый рис вошел в кулинарный обиход белорусов не так давно, но прочно застолбил за собой третье место по полезности. Неочищенный рис - кладезь витаминов. Он содержит витамины группы В, кальций, фосфор, селен и магний, железо, аминокислоты и растительные жиры. Полезен тем, у кого перебор с холестерином. Он низкокалорийный и рекомендован к употреблению 2-3 раза в неделю.

На четвертом месте пшеничная крупа (не путать с пшенкой!). Одна из разновидностей пшеничной крупы - булгур. Это рекордсмен по калорийности среди круп. На кухнях в белорусских квартирах встречается не так часто пока, а зря - крупа очень вкусная. Вообще, пшеничная крупа содержит витамины группы В, С, РР, Е и минералы: фосфор и магний, йод, кальций и марганец, калий. Эта крупа палочка-выручалочка для желудочно-кишечного тракта, для тех, кто страдает запорами.

Перловка считается женской крупой, потому что работает на красоту и здоровье кожи лица. У нее завидный состав: витамины группы В, E, D, A, микроэлементы (железо, магний и селен, медь, фосфор и йод, кальций). Каша поможет иммунитету, может понизить холестерин. 2-3 раза в неделю по небольшой тарелке этой каши будет идеально.

Пшенку хозяйки, к сожалению, не ставят на то место, которое она заслуживает по праву. По уровню белка пшенная крупа уступает только гречке и овсянке. Среди ее плюсов - наличие в составе кремния и фосфора. И это тоже каша красоты! Ее надо включать в рацион тем, кто хочет иметь здоровые волосы, ногти, зубы, кости. Пшенка не дает жирам откладываться на талии, снимает отеки. А еще она незаменима для тех, кто страдает изжогой.

Кукурузная крупа хороша тогда, когда хочется есть и надо быстро сварить гарнир. Эта солнечная каша богата витаминами А, группы В, Е, С, РР и К, которые положительно влияют на работу головного мозга, нервной системы, повышают гемоглобин. Есть ее можно и нужно 2 раза в неделю.

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