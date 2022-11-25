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Гайдай: В Белогоровке ВСУ держат оборону

  • 25.11.2022, 17:10
Гайдай: В Белогоровке ВСУ держат оборону

Глава Луганской ОВА - о ситуации на Сватовском и Кременском направлениях.

В Луганской области, на Сватовском и Кременском направлениях, россияне мощно готовятся, но есть положительные новости для Украины. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, там оккупанты РФ «готовятся очень мощно»: свозят новые разные резервы. В частности, из Херсона, а также новомобилизованные россияне.

- В сторону Сватового следуют две сотни грузовиков со строительными материалами. В частности, так называемыми «зубами дракона2. Россияне укрепляют там оборону так называемую линию «Вагнера», — рассказал Гайдай.

Тем временем в Белогоровке продолжаются постоянные атаки российской армии. В свою очередь, ВСУ уверенно держат оборону.

По данным Гайдая, деоккупированные деревни страдают от огня россиян – бьют «Градами», «Ураганами», «Смерчами».

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