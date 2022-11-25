ВСУ с беспилотника взорвали хранилище противотанковых мин оккупантов
- 25.11.2022, 17:15
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Хватило одного снаряда.
Украинские военные с беспилотника уничтожили замаскированное в лесополосе хранилище противотанковых мин российской армии.
Видео обнародовал телеграм-канал «Оперативный ВСУ».
На записи зафиксировано, как после попадания всего одного снаряда, сброшенного БПЛА, российские мины начинают детонировать.
В Сети также отмечают, что точным ударом украинским военным удалось уничтожить хранилище мин ТМ-62.