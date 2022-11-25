В Крыму паникуют российские военные и коллаборанты 5 25.11.2022, 17:27

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Деоккупация полуострова возможна по херсонскому сценарию.

Среди российских военных и коллаборантов уже распространяются панические настроения из-за того, что ВСУ могут скоро зайти на территорию аннексированного Крыма.

Как рассказал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз в эфире Апостроф TV, деоккупация полуострова может произойти по херсонскому сценарию.

«У оккупантов сейчас паника и страх относительно того, что мы дипломатично и военно зайдем на территорию Крыма. Когда разные эксперты и аналитики прогнозируют, что есть реальность нашего мероприятия в Крым - это правда, и Херсон показал, что мы можем это сделать. Я был уже в Херсоне и слышал о наших возможностях, насколько мощны, что Олешки и Скадовск сейчас также очень опасны для оккупантов. Думаю, что по Крыму будет такой же сценарий, как и по Херсону», - сказал Чийгоз.

Он подчеркнул, что когда паника есть у военных и коллаборантов, то она доходит и до гражданского населения.

«Наши военные показывают, что сейчас для оккупантов нет защищенных мест», – отметил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа.

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