За землю в Минском районе развернулась настоящая борьба

За землю в Минском районе развернулась настоящая борьба5
- 25.11.2022, 17:34
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Цена одного из участков выросла в 28 раз.
Сегодня в Минском районе снова продавались земельные участки. На этот раз на аукцион выставили аж 35 лотов, большая часть из них таки нашла своих покупателей. В последнее время такой ажиотаж наблюдался крайне редко, пишет «Онлайнер».
За землю в деревне Звенячи, что в Горанском сельсовете, боролись сразу 26 участников. В итоге цена за нее выросла в 28 раз — с 8239 рублей до 230 000 рублей. Если перевести в условные единицы, то победителю торгов придется заплатить $95 435. К слову, прошлой зимой этот же участок продали примерно за такую же сумму, однако покупатель в итоге так и не объявился.
В 2 раза увеличилась итоговая стоимость участков в деревне Вербицкие (Боровлянский сельсовет): вместо 50 000 рублей будущим владельцам придется выложить 108 000 рублей ($44 813) и 122 000 рублей ($50 622).
Дешевле всего продались два соседних участка по 15 соток в деревне Ключники (Острошицко-Городокский сельсовет). В обоих аукционах было по одному заявителю, так что они отхватили свою землю всего лишь с 5-процентным повышением начальной стоимости, а именно за 23 625 рублей ($9 802).