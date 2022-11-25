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В Минске задержали ведущего инженера «Минскэнерго»

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  • 25.11.2022, 17:50
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В Минске задержали ведущего инженера «Минскэнерго»

Ему предъявлено обвинение по нескольким статьям УК.

За «слив» персональных данных под стражу заключен ведущий инженер «Минскэнерго», сообщила пресс-служба Следственного комитета.

«Используя свои должностные полномочия, мужчина передал администраторам «деструктивных ресурсов» личные данные более 500 должностных лиц нашей страны, которые в последующем публиковались в «экстремистских» телеграм-каналах», — говорится в сообщении лукашистов.

Ему предъявили обвинение по ч.6 ст. 16 и ч.3 ст. 130 («пособничество в разжигании вражды и розни, совершенное группой лиц») Уголовного кодекса Беларуси.

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