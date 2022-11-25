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США и Казахстан стали союзниками в нефтяной войне с Россией

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  • 25.11.2022, 17:46
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США и Казахстан стали союзниками в нефтяной войне с Россией

В обход РФ пойдет еще один важнейший экспортный товар.

Энергетические компании США активно включились в совместную с руководством Казахстана работу по поиску новых путей для экспорта казахстанской нефти в обход РФ. Необходимость в альтернативных маршрутах стала очевидной после того, как в июле Россия приостановила отгрузку казахстанского сырья через терминал в Новороссийске. 

О контактах Вашингтона и Астаны рассказал посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм, пишет «КазТАГ».

По словам дипломата, в переговорном процессе задействованы американские компании, участвующие в добыче «черного золота» на крупнейшем в Казахстане месторождении Тенгиз, и партнеры из других стран. Чтобы казахстанское сырье дошло до потребителя, необходима координация Астаны, США и ЕС. Альтернативные маршруты поставок должны стать ключом к разрешению этой проблемы. 

С сентября казахстанская государственная компания «Казмунайгаз» осуществляет экспорт через Грузию и Азербайджан по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан.

Посол также рассказал, что экспорт нефти и ресурсов из России находится в поле зрения американских властей с учетом введенных против Москвы санкций. 

Кроме того, Казахстан намерен вывозить в обход России еще один важнейший экспортный товар. Речь идет об уране. 

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