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Серьезная дилемма российской пропаганды

  • Александр Коваленко
  • 25.11.2022, 18:30
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Серьезная дилемма российской пропаганды

В России начинают применять «приднестровский» сценарий контроля населения.

Сейчас весьма активно многие заговорили о некоей провокации российских оккупантов в Белгородской области, где они могут устроить инсценировку под «чужим флагом». Эдакий, casus belli. Хотя, какой еще casus belli, на 9-й месяц открытого полномасштабного вторжения? Для чего? С какой целью?

Дело в том, что у российской пропаганды сейчас серьезная дилемма. Вторжение в Украину, названное некой СВО, провалилось по всем позициям и представляет собой проигрышную и позорную для россиян войну. С другой стороны, прекращать они ее не намерены, перемалывая в мясорубке украинской бойни тысячи и десятки тысяч своих солдат. Но, нарративы о «денацификации» и «демилитаризации» уже давно эту мясорубку не оправдывают.

Чтобы оправдывать в российском информационном пространстве войну, пропаганда будет генерировать фейки об угрозе вторжения. Ведь с этого нарратива об угрозе вторжения в Россию украинских войск даже все и начиналось, но на волне стремительного наступления РОВ позабылось, уступив место бескомпромиссной «денацификации» и «демилитаризации».

Даже марионетка кремля, Александр Лукашенко, настойчиво пытался всем показать: «Откуда на Беларусь готовилось наступление!»

Теперь же, получая в Украине один провал за другим, не имея возможности сдерживать контрнаступление ВСУ, в России начнут генерировать фейк об угрозе вторжения украинской армии в Белгородскую, Курскую, Воронежскую, Ростовскую области с новой силой.

Такое запугивание, не исключено и, просто должно сопровождаться некими инсценировками, массированными ракетными ударами по какому-то населенному пункту Белгородской области, селу Курской области, а где-нибудь и вовсе будут засняты на фото и видео некие ДРГ в украинском пикселе. У россиян, кстати, образцов украинского камуфляжа достаточно, чтобы полностью укомплектовать подразделение, похожее на ВСУ и имитирующее действия ВСУ на территории РФ.

Фактически, это один в один повторение того, что мы уже давно можем наблюдать в так называемой «ПМР», а именно – постоянный контроль населения, через поддержание высокого уровня морально-психологического напряжения в обществе.

 В Приднестровье местная пропаганда регулярно, примерно раз в 2-3 месяца сообщает, что на так называемое «ПМР» готовится нападение армии Молдовы. Готовится нападение армии Молдовы и Румынии. Готовится нападение Румынии, Молдовы и НАТО. Готовится нападение Украины. Готовится нападение Украины и Молдовы… Молдовы, Румынии и Украины. НАТО и Украины… И так до бесконечности.

Я это называю «приднестровский»  сценарий контроля населения. Благодаря постоянному напряжению среди населения, местной, так называемой власти, удается отвлекать его внимание от насущных, социальных, экономических, инфраструктурных, политических и прочих проблем.

А потому, по мере того как Россия будет проигрывать войну в Украине, сбежит из Луганской и Донецкой области, эвакуируются из Крыма, сама обработка российского населения по всей территории РФ нарративом о некоем вторжении Украины будет только расти. Россиян в ближайшие годы, а возможно и десятилетия будут уверенно держать именно в этих морально-психологических ежовых рукавицах.

Никаких протестов – а то Украина нападет. Никакой критики власти – а то Украина нападет. И так далее и тому подобное. И сейчас – это только начальный этап, призванный оправдать вторжение и пояснить, что десятки тысяч убитых россиян и десятки тысяч раненных и искалеченных, на фоне экономической деградации и изоляции страны – это цена безопасности России. В будущем же это будет классический сценарий контроля населения, который десятилетиями использовался в аппендиците русского мира – Приднестровье. Теперь же он будет использоваться в самой же России.

Деградация русского мира до уровня аппендицита, как говорится – на лицо.

Александр Коваленко

site.ua

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