Цена российской нефти рухнула до $52 за баррель 25.11.2022, 18:40

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Российская нефтяная промышленность оказалась на грани рентабельности.

Пока западные политики пытаются ограничить цену российской нефти санкционно-административными мерами, чтобы сократить возможности Кремля по финансированию войны в Украине с помощью нефтедолларов, рынок уже сделал это за них.

Как ожидалось, представители стран Евросоюза в среду договорятся о значении потолка для российской нефти и объявят его вместе с союзниками по «большой семерке» — менее чем за две недели до вступления в силу европейского эмбарго. Но переговоры затянулись, спор идет вокруг уровней $65-70 за баррель, пишет The Moscow Times.

Нефть по себестоимости

Между тем, в четверг нефть сорта Urals в портах Новороссийска и Приморска, где начинаются западные маршруты для экспорта российской нефти, отгружалась по цене $52 за баррель, по данным агентства Argus Media. Оно собирает данные о физических поставках, и его котировки Министерство финансов России использует для расчета экспортной пошлины.

Агентство Platts, которое входит в S& P Global, также зафиксировало в четверг цену в $52 за баррель в порту Приморска, сообщили Bloomberg люди, знакомые с ситуацией.

В результате обвала цен — на 28% с начала осени — российская нефтяная промышленность оказалась на грани рентабельности. Полная себестоимость добычи в России составляет сейчас как раз около $50 за баррель — об этом можно судить по данным Росстата с учетом налогов и других издержек компаний, отмечает директор по инвестициям «Локоинвест управление активами» Дмитрий Полевой.

Между тем, в проект бюджета на 2023 г. заложена цена Urals на уровне $70,1 за баррель. Цена в бюджете нынешнего года – $80.

Нефть Brent в среду и четверг на закрытии стоила около $85,4 за баррель, то есть каждый баррель Urals Россия сейчас продает на $33 с лишним дешевле. Только весной, вскоре после начала войны, по данным Argus, дисконт по Urals в порту Новороссийска достигал такого размера (в Приморске он тогда порой даже превышал $40 за баррель), но сама цена Urals даже тогда была несколько выше – около $60.

черная кривая – цена Urals в Приморске, красная – в Новороссийске, синяя – цена Brent

Динамика цен на сорта Brent и Urals

В начале марта стоимость нефти Brent на мировом рынке взлетала почти до $140, а до конца июля устойчиво держалась выше $100 за баррель. С тех пор Brent торгуется в диапазоне $83,5-100, а Urals, по данным Argus, – примерно $60-76 до недавнего времени.

Но в ноябре цена Urals упала ниже $60. Так дешево, как сейчас, российский сорт не стоил с самого начала 2021 г., когда его цена отличалась от Brent всего на несколько долларов.

В связи со скорым вступлением в силу европейского эмбарго и неопределенностью относительно потолка участники рынка стали осторожнее относиться к операциям с российской нефтью. Это коснулось даже компаний из Китая, которые через некоторое время после начала войны стали одними из главных покупателей российской нефти. Чтобы ее импорт продолжался, нужны еще более глубокие скидки, говорил агентству Reuters источник на китайском НПЗ в середине ноября. По тогдашней оценке Bloomberg, в среднем баррели из России продавались с дисконтом в $25,5.

Экономика против нефти

В пятницу Brent торгуется около отметки $85,4 за баррель. «Тот факт, что 5 декабря не добавляет никакой премии [к цене Brent] позволяет предположить, что рынок оценивает ситуацию оптимистично: крупных перебоев с поставками не будет, по крайней мере ничего такого в течение продолжительного времени», – комментирует Вандана Хари, основательница сингапурской Vanda Insights, занимающейся анализом рынка нефти и газа.

Даже если западные политики не успеют договориться о потолке (который, кстати, фактически не будет применяться до 19 января – для партий, отгруженных до 5 декабря), рынок в ближайшее время продолжит отнимать нефтедоллары у российского бюджета. В Китае выявлено рекордное число заболевших ковидом, впервые с мая зафиксированы смертельные случаи. Так что возродившиеся было недавно надежды на оживление китайской экономики в результате постепенного отказа от политики нулевой терпимости к ковиду и карантинов приходится отложить если не в долгий ящик, то на среднесрочную перспективу.

В других же регионах мира экономический рост продолжает замедляться в результате ужесточения денежной политики центробанками, сворачивания правительствами бюджетных мер поддержки, которые применялись в пандемию, прохождения эффекта от открытия экономик после ковида и – последствий войны в Украине.

Темпы роста мирового ВВП будут в 2023 г. такими же низкими, как в посткризисном 2009 г., – всего 1,2%, обнародовал сегодня свой прогноз Институт международных финансов (IIF). А спад в экономике еврозоны составит 2%, пишут экономисты IIF:

Сила ожидаемого удара по мировому ВВП зависит прежде всего от развития военной ситуации в Украине. Наш базовый прогноз – сражения продлятся до 2024 г., учитывая то, что конфликт является «экзистенциальным» для Путина.

У МВФ, правда, более позитивный взгляд (рост на 2,7% в мире), но его директор-распорядитель Кристалина Георгиева также говорит о том, что конфликт в Украине продолжит подрывать рост экономики. Все эти факторы отрицательно влияют на спрос на нефть.

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