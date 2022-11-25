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«Матерями солдат» на встрече с Путиным оказались чиновницы

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  • 25.11.2022, 19:04
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«Матерями солдат» на встрече с Путиным оказались чиновницы
Владимир Путин на встрече с якобы матерями солдат

Большинство из них живут и работают в Москве.

«Матерями российских солдат» на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным оказались чиновницы, депутаты, функционеры «Общероссийского народного фронта» и других провластных структур. Большинство из них живут и работают в Москве, пишет телеграм-канал «Можем объяснить».

Перед беседой с женщинами Путин произнес короткую речь, в которой заявил, что в интернете много «фейков» о ситуации на фронте, поэтому он решил провести встречу с матерями военных и послушать о проблемах «из первых уст». При этом глава государства рассказал, что якобы сам лично звонит солдатам, воюющим в Украине.

Президент РФ также упомянул, что в зале присутствуют и те, кто потерял сына. «Хочу, чтобы вы знали, что и я лично, и все руководство страны, мы разделяем эту боль», — заявил он.

После этого дали слово приглашенным женщинам. При этом трансляцию прервали. Одной из приглашенных оказалась московская чиновница из «Единой России» Ольга Бельцева — она замдиректора ГБУ «Центр досуга и спорта „Юность“» и член Отраднинского совета депутатов.

Другая собеседница президента — руководитель подмосковного исполкома ОНФ Юлия Белехова. Также она возглавляет Ассоциацию председателей советов многоквартирных домов Мособласти. В 2016-м Белехова попала в списки кандидатов «Единой России» в Госдуму.

Поговорить с президентом о бедах матерей приехала и чиновница из Тывы — начальница отдела по делам семьи, молодежи и спорта в администрации Каа-Хемского района Ирина Тас-оол.

Еще одна идентифицированная собеседница Путина Надежда Узунова отвечает в «Боевом братстве» (подразделение столичного депутата Госдумы Саблина) за сбор гуманитарной помощи для мобилизованных. Волонтерской деятельностью занимается и другая участница встречи, член Общественной палаты Орехово-Зуево Марина Мигунова.

Слева от Путина сидела режиссер Олеся Шигина — она снимает православное патриотическое кино, а справа — жительница Чечни Жарадат Агуева. Ее сыновья — высокопоставленные силовики, командир батальона «Запад-Ахмат» Исмаил Агуев и начальник Курчалоевского РОВД Рустам Агуев. Судя по сообщениям главы Чечни Рамзана Кадырова, оба воюют в Украине.

Всего за столом с Путиным в его резиденции в Ново-Огарево сидело 17 женщин. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что всю запись встречи опубликуют в зависимости «от того, захотят ли матери этого или нет».

Между тем «Совет матерей и жен мобилизованных» сообщил, что никого из его участниц к Путину не позвали. Глава организации Ольга Цуканова заявила, что на встречу допустили заранее подготовленных «карманных» женщин. Никого из «Комитета солдатских матерей» в Ново-Огарево тоже не пригласили.

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