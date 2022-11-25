Бутусов: Есть все основания говорить о росте угрозы со стороны Беларуси 7 25.11.2022, 19:24

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Юрий Бутусов

Режим Лукашенко может вступить в войну уже в декабре.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в эфире «Радио НВ» о планах белорусского и российского диктаторов Александра Лукашенко и Владимира Путина по продлению линии фронта с Украиной.

«Есть все основания говорить о росте угрозы со стороны Беларуси. Это стратегически выгодно России, Ей нужно растянуть как можно шире наш фронт, создать угрозу нашим линиям коммуникации и втянуть еще белорусскую армию в войну — увеличить свою численность», — убежден Бутусов.

Поэтому сейчас Беларусь уже провела мобилизационную подготовку, а белорусские войска вместе с российскими отрабатывают слаживание, продолжил журналист.

«То, что сейчас делает Беларусь, это очень активная подготовка к полномасштабной войне. Конечно, Лукашенко оттягивает этот момент, поскольку пока он напрямую не втянул свою армию в войну, может гораздо больше сторговаться с Путиным. Но Беларусь, тем не менее, очень быстро к войне приближается. Это может стать фактом в ближайшее время. <...> Беларусь уже сейчас готова к войне. Это может быть и декабрь», — считает Бутусов.

Журналист рассчитывает на то, что у Украины есть достаточные разведывательные возможности, чтобы за два-три дня до вторжения получить точную информацию.

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