Папа Римский обратился с отдельным письмом к народу Украины 4 25.11.2022, 19:36

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Папа Франциск отметил, что «мир открыл для себя смелый и сильный народ».

Папа Римский Франциск обратился с отдельным письмом к украинскому народу.

«Дорогие братья и сестры украинцы! Вот уже девять месяцев как на вашей земле была развязана абсурдная, безумная война. безжалостно и пренебрежительно несет смерть, разрушение и боль, голод, жажду и холод.

Многие были вынуждены бежать с улиц ваших городов, покидая собственные дома и все родное. Рядом с вашими большими реками каждый день проливаются реки крови и слез.

Объединяю мои слезы с вашими и хочу вам сказать, что нет дня, когда бы я не был рядом с вами и не держал бы вас в своем сердце и в своих молитвах. Ваша боль – это моя боль.

На кресте Иисуса сегодня я вижу вас – тех, кто страдает от ужасов, вызванных этой агрессией. И действительно, крест, на котором пытали Господа, снова проявляется в ужасных пытках, которые мы видим на трупах, в братских могилах, обнаруженных в разных городах, в этих и во многих других кровавых картинах, ворвавшихся в наши души, и поднимают крик: почему? Как люди могут относиться так к другим людям?» – отметил понтифик.

Папа Франциск в своей речи вспомнил об убитых детях и боли украинских матерей, о молодежи, которая взялась за оружие, и женах, потерявших своих мужей, о волонтерах, беженцах и внутренне перемещенных лицах.

Папа Франциск также отметил, что искренне молится об украинских властях, на которых лежит обязанность управлять страной в трагические времена и «принимать дальновидные решения ради мира и развития экономики в условиях разрушения многих жизненно важных инфраструктур в городах и селах».

«Во всем этом море зла и боли, через 90 лет после ужасного геноцида Голодомора, я восхищаюсь вашим добрым пылом. Несмотря на огромную трагедию, которую вы сейчас переживаете, ваш народ никогда не приходил в упадок и не отчаивался.

Мир открыл для себя смелый и сильный народ, страдающий и молящийся народ, плачет и борется, сопротивляется и надеется: многострадальный и благородный народ.

Я продолжаю быть рядом с вами сердцем и молитвой, с человеческой заботой, чтобы вы чувствовали сопровождение, чтобы не привыкало к войне, чтобы вы не оставались одинокими сегодня, особенно завтра, когда, возможно, появится соблазн забыть о ваших страданиях.

В эти месяцы, когда суровый климат делает еще более трагическим то, что вы переживаете сегодня, я хочу, чтобы вы ощутили на ваших лицах ласковое прикосновение Церкви, силу молитвы и любовь, которой окутывают вас многочисленные братья и сестры по всему миру», - подчеркнул он.

«Пусть мать Его и наша, Богородица, бодрствует над вами. Ее Непорочного Сердца, в единстве с епископами всего мира, я посвятил Церковь и человечество, в частности вашу страну и Россию. Ее Материнскому Сердцу приношу ваши страдания и ваши слезы.

В Той, как писал великий сын вашей земли, что «в мир наш Бога принесла», не устанем просить вожделенного дара мира, будучи уверены, что «для Бога нет невозможной никакой вещи!» (Лк 1, 37). Пусть Он исполнит справедливые надежды ваших сердец, исцелит ваши раны и дарит вам свое утешение. Я с вами, молюсь за вас и прошу молиться за меня.

Пусть Господь благословит вас и Богородица вас сохранит», - добавил Франциск.

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