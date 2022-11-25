Путин заявил матерям погибших солдат, что их дети все равно бы умерли 32 25.11.2022, 19:38

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Диктатор заявил, что другие люди уходят из жизни «от водки или еще от чего-то».

Все люди смертны, заявил президент России Владимир Путин в пятницу на встрече с матерями солдат, брошенных на войну с Украиной.

Смерть человека «неизбежна», подчеркнул он, обращаясь к одной из женщин, которую российские госСМИ назвали матерью погибшего сына.

«Мы все смертные, мы все под Господом, и мы когда-нибудь из этого мира все уйдем», — пояснил Путин.

Некоторые люди, по словам президента РФ, живут или не живут — непонятно, а уходят из жизни «от водки или еще от чего-то».

«Жили или не жили, незаметно. А ваш сын жил. И его цель достигнута. Это значит, что он из жизни не зря ушел», — сказал Путин, обращаясь к одной из матерей (цитаты по «Российской газете»).

По данным Генштаба США, с начала войны Россия потеряла более 100 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.

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