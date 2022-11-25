Россияне раскупили все билеты на поезда из Москвы в Минск на Новый год 14 25.11.2022, 20:01

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Остается лишь небольшое количество мест в автобусах.

Уже на конец ноября не остается возможности приехать в Беларусь на Новый год поездом из Москвы, пишет КП.

Так, на даты выезда из Москвы 30 и 31 декабря уже раскуплены все билеты в поездах, и остается лишь небольшое количество мест в автобусах.

В Российских железных дорогах заметили, что на данный момент нет информации о назначении дополнительных поездов на Новый год из Москвы в Минск. В Белорусской железной дороге подтвердили это.

Интересно, что в обратном направлении из Минска в Москву на поезда и на автобусы пока довольно большое количество свободных билетов.

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