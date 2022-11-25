КГК закрыл два магазина — один под Минском, второй в Витебске 3 25.11.2022, 20:25

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В чем причина.

Комитет госконтроля 25 ноября приостановил деятельность двух магазинов. В одном нашли нарушения законодательства о торговле, в другом — продукты, угрожающие здоровью, сообщает пресс-служба ведомства.

В октябре контролеры проверяли магазин в деревне Малиновка Минского района и нашли там «грубые нарушения законодательства о торговле». Собственнику торговой точки выдали рекомендации по их устранению, а тот спустя некоторое время сообщил, что все исправлено.

«Вместе с тем, повторный мониторинг показал, что нарушения не устранены, а также допущены новые», — заявили в КГК.

В Витебске в связи с реализацией продукции, представляющей угрозу здоровью граждан, приостановлена работа магазина «Светофор».

«К продаже здесь предлагались некачественные рыбные консервы, фактическая масса которых к тому же была меньше заявленной в маркировке. Кроме того, ненадлежащего качества были консервы из мяса птицы», — рассказали в ведомстве.

В марте этого года деятельность этого магазина уже приостанавливали за многочисленные нарушения санитарных норм и правил.

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