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Глава МИД Эстонии подготовил для Пригожина наручники

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  • 25.11.2022, 20:32
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Глава МИД Эстонии подготовил для Пригожина наручники
Урмас Рейнсалу

Так он ответил на оправку «окровавленной» кувалды в Европарламент.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в Twitter отреагировал на «жест» владельца частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина с отправкой окровавленной кувалды в Европарламент.

«Поскольку мы стали свидетелями того, как российский наемник Пригожин направил свой окровавленный в Европарламент, я бы хотел, чтобы он принял и наш маленький подарок, который ждет его в Гааге», – написал он.

В твите Рейнсалу разместил видео, на котором показал, что подарок – наручники.

Министр отметил, что наручники будут ждать Пригожина в Международном уголовном суде.

Видео об отправке в Европарламент «окровавленной» кувалды связанные с Пригожиным каналы обнародовали 23 ноября, после того, как Европарламента призвал внести ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций.

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