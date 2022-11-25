Глава МИД Эстонии подготовил для Пригожина наручники

Глава МИД Эстонии подготовил для Пригожина наручники3
- 25.11.2022, 20:32
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Так он ответил на оправку «окровавленной» кувалды в Европарламент.
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в Twitter отреагировал на «жест» владельца частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина с отправкой окровавленной кувалды в Европарламент.
«Поскольку мы стали свидетелями того, как российский наемник Пригожин направил свой окровавленный в Европарламент, я бы хотел, чтобы он принял и наш маленький подарок, который ждет его в Гааге», – написал он.
В твите Рейнсалу разместил видео, на котором показал, что подарок – наручники.
Министр отметил, что наручники будут ждать Пригожина в Международном уголовном суде.
Видео об отправке в Европарламент «окровавленной» кувалды связанные с Пригожиным каналы обнародовали 23 ноября, после того, как Европарламента призвал внести ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций.
As we witnessed Russian mercenary Prigozhin send his bloody hammer to @Europarl_EN I’d like him to accept our little gift also that is waiting for him in #Hague. pic.twitter.com/jTXx6Z4tUO— Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) November 25, 2022