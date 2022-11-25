На М1 снегоуборочный грузовик рухнул на крышу после столкновения с фурой
- 25.11.2022, 20:43
Фотофакт.
На международной автомагистрали М1 в жесткое ДТП попали снегоуборочный грузовик и фура «Вольво». Подробности в ДЭУ №24 сообщили газете «Наш край».
В аварию снегоуборочный грузовик MAЗ-MAН и большегруз «Вольво» попали 24 ноября на 176-ом километре автотрассы М1 в пределах Ивацевичского района. Так, водитель фуры не справился с управление и столкнулся со снегоуборочным грузовиком, который ехал попутно. От удара МАЗ опрокинулся на крышу.
По предварительной информации, водитель фуры выбрал небезопасный боковой интервал при движении.
По факту ДТП проводится проверка.