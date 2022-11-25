На М1 снегоуборочный грузовик рухнул на крышу после столкновения с фурой 25.11.2022, 20:43

Фотофакт.

На международной автомагистрали М1 в жесткое ДТП попали снегоуборочный грузовик и фура «Вольво». Подробности в ДЭУ №24 сообщили газете «Наш край».

В аварию снегоуборочный грузовик MAЗ-MAН и большегруз «Вольво» попали 24 ноября на 176-ом километре автотрассы М1 в пределах Ивацевичского района. Так, водитель фуры не справился с управление и столкнулся со снегоуборочным грузовиком, который ехал попутно. От удара МАЗ опрокинулся на крышу.

По предварительной информации, водитель фуры выбрал небезопасный боковой интервал при движении.

По факту ДТП проводится проверка.

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