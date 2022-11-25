Под Борисовом лукашисты сносят 400-летний костел
- 25.11.2022, 21:01
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Костел считается историко-культурной ценностью.
В городке Зембин под Борисовом сносят костел с 400-летней историей, который считается историко-культурной ценностью, пишет euroradio.fm.
В апреле этого года одна из его стен обрушилась от сильного ветра. На этой неделе здание начали разрушать.
От идеи реставрировать костел отказались. Единственное, что сохранят — скульптуру Девы Марии. Во время сноса костела ее временно передали в музей.
Местный ксендз передал просьбу в горисполком, чтобы скульптуру отдали прихожанам, за чьи средства ее планируется отреставрировать.
Костел действовал до 1932 года, потом его закрыла советская власть. С тех пор здание не использовалось. В 2010 году борисовские власти хотели снести костел, однако волонтеры помешали сносу.