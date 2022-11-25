В Генштабе ВС РФ спрогнозировали потерю 100 тысяч мобилизованных к весне 6 25.11.2022, 21:45

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Эти потери планируют восполнить срочниками.

Потери российской армии могут составить 100 000 мобилизованных к весне следующего года, пишут «Важные истории» со ссылкой на два источника, близких к Генштабу ВС РФ и ФСБ. По их словам, эти потери планируют восполнить срочниками.

Военное руководство России планирует зимой выиграть время и стабилизировать фронт в Украине с помощью мобилизованных, «а затем начать все по новой весной», рассказал близкий к ФСБ собеседник издания. Этот план подразумевает большие потери. «К весне следующего года потери убитыми и ранеными [по одному из прогнозов] могут составить около 100 тысяч», — говорит он. По его словам, их планируют заменить срочниками.

Другой источник, близкий к Генштабу, также рассказал о прогнозе, согласно которому потери в боях в Украине составят около 100 000 мобилизованных. Он подтвердил, что сейчас задача военных — уплотнить и закрепить линию фронта. Раньше людей для второй линии обороны не хватало, а сейчас эти места «заполняют мобилизованными». Минобороны РФ планирует подготовить 120 тысяч срочников, которых можно будет отправить в Украину, чтобы восполнить потери среди мобилизованных, говорит собеседник издания. Поэтому Путин не отменяет указ о частичной мобилизации, отмечает он.

Отправлять срочников на участие в боевых действиях запрещено российскими законами менее чем через четыре месяца после призыва. Однако в условиях войны или военного положения, которое введено в аннексированных областях Украины, это допускается. Более того, в приграничных с Украиной областях России введен «средний уровень реагирования», который близок к военному положению.

О возможном отправлении срочников на войну в конце октября писал институт изучения войны (ISW). По их данным, около 120 000 солдат-срочников, которых наберут в ходе призыва в армию с 1 ноября по 31 декабря, могут перебросить на фронт в Украину весной 2023 года.

По словам обоих собеседников «Важных историй», несмотря на череду тяжелых поражений российской армии на войне в Украине, Путин не оставил надежд взять Киев. Для достижения этой цели он готов воевать несколько лет, не считаясь с потерями.

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