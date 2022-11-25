закрыть
25 ноября 2022, пятница, 22:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Генштабе ВС РФ спрогнозировали потерю 100 тысяч мобилизованных к весне

6
  • 25.11.2022, 21:45
  • 3,660
В Генштабе ВС РФ спрогнозировали потерю 100 тысяч мобилизованных к весне

Эти потери планируют восполнить срочниками.

Потери российской армии могут составить 100 000 мобилизованных к весне следующего года, пишут «Важные истории» со ссылкой на два источника, близких к Генштабу ВС РФ и ФСБ. По их словам, эти потери планируют восполнить срочниками.

Военное руководство России планирует зимой выиграть время и стабилизировать фронт в Украине с помощью мобилизованных, «а затем начать все по новой весной», рассказал близкий к ФСБ собеседник издания. Этот план подразумевает большие потери. «К весне следующего года потери убитыми и ранеными [по одному из прогнозов] могут составить около 100 тысяч», — говорит он. По его словам, их планируют заменить срочниками.

Другой источник, близкий к Генштабу, также рассказал о прогнозе, согласно которому потери в боях в Украине составят около 100 000 мобилизованных. Он подтвердил, что сейчас задача военных — уплотнить и закрепить линию фронта. Раньше людей для второй линии обороны не хватало, а сейчас эти места «заполняют мобилизованными». Минобороны РФ планирует подготовить 120 тысяч срочников, которых можно будет отправить в Украину, чтобы восполнить потери среди мобилизованных, говорит собеседник издания. Поэтому Путин не отменяет указ о частичной мобилизации, отмечает он.

Отправлять срочников на участие в боевых действиях запрещено российскими законами менее чем через четыре месяца после призыва. Однако в условиях войны или военного положения, которое введено в аннексированных областях Украины, это допускается. Более того, в приграничных с Украиной областях России введен «средний уровень реагирования», который близок к военному положению.

О возможном отправлении срочников на войну в конце октября писал институт изучения войны (ISW). По их данным, около 120 000 солдат-срочников, которых наберут в ходе призыва в армию с 1 ноября по 31 декабря, могут перебросить на фронт в Украину весной 2023 года.

По словам обоих собеседников «Важных историй», несмотря на череду тяжелых поражений российской армии на войне в Украине, Путин не оставил надежд взять Киев. Для достижения этой цели он готов воевать несколько лет, не считаясь с потерями.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дядя Степа спился
Дядя Степа спился Ирина Халип
Путин прорабатывает план замены Лукашенко
Путин прорабатывает план замены Лукашенко Леонид Невзлин
Армия майданная против армии колхозной
Армия майданная против армии колхозной Юрий Бутусов
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко «Ник и Майк»