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Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии энергетическую стабильность Украины

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  • 25.11.2022, 21:54
Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии энергетическую стабильность Украины

Фон дер Ляйен сообщила, что ЕС передаст трансформаторы и генераторы.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября провел телефонный разговор с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

«Обсудили инициативу Grain From Ukraine с Урсулой фон дер Ляйен. Поблагодарил за большую финансовую помощь ЕС, за начатую работу над девятым пакетом санкций [против России]. Отмечено, что ограничение цен на российскую нефть должно быть эффективным. Также обсуждалось сотрудничество по обеспечению энергетической стабильности Украины», – написал президент.

Фон дер Ляйен выразила Зеленскому полную солидарность ЕС с Украиной, которая страдает от преднамеренных и варварских бомбардировок президентом РФ Владимиром Путиным гражданской инфраструктуры страны, указывается на сайте Еврокомиссии.

«Я решительно осуждаю эти атаки. Россия должна быть привлечена к ответственности за военные преступления», – заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, ЕС активизирует усилия с партнерами по оказанию экстренной поддержки Украине для восстановления и поддержания электро- и теплоснабжения для гражданского населения.

Отмечается, что ЕС передаст Украине 200 средних трансформаторов и большой автотрансформатор из Литвы, автотрансформатор средних размеров из Латвии, а также 40 тяжелых генераторов из резерва, расположенного в Румынии.

«Каждый из этих генераторов может обеспечить бесперебойное питание больницы малого и среднего размера... Мы также обратились к соответствующим компаниям в разных странах, чтобы запросить жизненно важное высоковольтное оборудование, в том числе дополнительные автотрансформаторы, и координируем с партнерами его быструю доставку в Украину», – резюмировала глава Еврокомиссии.

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