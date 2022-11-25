Офицеры КГБ заказали лицею БГУ комикс про Дзержинского 3 25.11.2022, 22:01

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Чекисты таким образом хотят популяризировать «наследие» палача.

Лицей БГУ и общественное объединение «Офицерское собрание Комитета государственной безопасности Республики Беларусь» проводят I культурно-патриотический конкурс «Первые среди равных». Он идет уже с 1 октября, но медиа обратили на него внимание сегодня.

Конкурс продолжается до 10 декабря. В нем шесть номинаций:

«Графический роман (комикс)»;

«Вирусное видео»;

«Литература»;

«Музыка»;

«Хореография»;

«Диджитал решение».

Целями конкурса заявлено патриотическое воспитание, популяризация наследия Феликса Дзержинского, а также «создание современных литературных, музыкальных и хореографических произведений, в которых на высоком художественном уровне создан положительный образ сотрудника органов государственной безопасности, наиболее объективно отражена деятельность КГБ Республики Беларусь».

Прием заявок должен завершиться 1 декабря. Призы лауреатам обещают выдать 20 декабря во время торжественных мероприятий, посвященных 105-летию органов государственной безопасности.

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