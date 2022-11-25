закрыть
25 ноября 2022, пятница, 22:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Офицеры КГБ заказали лицею БГУ комикс про Дзержинского

3
  • 25.11.2022, 22:01
  • 1,132
Офицеры КГБ заказали лицею БГУ комикс про Дзержинского

Чекисты таким образом хотят популяризировать «наследие» палача.

Лицей БГУ и общественное объединение «Офицерское собрание Комитета государственной безопасности Республики Беларусь» проводят I культурно-патриотический конкурс «Первые среди равных». Он идет уже с 1 октября, но медиа обратили на него внимание сегодня.

Конкурс продолжается до 10 декабря. В нем шесть номинаций:

«Графический роман (комикс)»;

«Вирусное видео»;

«Литература»;

«Музыка»;

«Хореография»;

«Диджитал решение».

Целями конкурса заявлено патриотическое воспитание, популяризация наследия Феликса Дзержинского, а также «создание современных литературных, музыкальных и хореографических произведений, в которых на высоком художественном уровне создан положительный образ сотрудника органов государственной безопасности, наиболее объективно отражена деятельность КГБ Республики Беларусь».

Прием заявок должен завершиться 1 декабря. Призы лауреатам обещают выдать 20 декабря во время торжественных мероприятий, посвященных 105-летию органов государственной безопасности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дядя Степа спился
Дядя Степа спился Ирина Халип
Путин прорабатывает план замены Лукашенко
Путин прорабатывает план замены Лукашенко Леонид Невзлин
Армия майданная против армии колхозной
Армия майданная против армии колхозной Юрий Бутусов
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко «Ник и Майк»