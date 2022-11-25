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Политолог Давидюк: Для Украины наступят безопасные времена только тогда, когда в Беларуси сменится власть

  • 25.11.2022, 22:09
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Политолог Давидюк: Для Украины наступят безопасные времена только тогда, когда в Беларуси сменится власть
Николай Давидюк

Задача ВСУ – снести Лукашенко.

Для Украины наступят безопасные времена только тогда, когда в Беларуси сменится власть. Одна из стратегических целей войны – свергнуть не только режим в России, но и в Беларуси.

Об этом «24 каналу» рассказал политолог Николай Давидюк. Он также отметил, что после того, как Беларусь стала еще одной областью России и полностью потеряла субъектность, задача Украины – прикрыть Север и «снести» оттуда Лукашенко.

Николай Давидюк говорит, что сын Лукашенко – Коленька, уже давно «переобулся», просто сейчас не может убежать из Беларуси. Коленька и его отец – в полной зависимости от Путина.

Есть информация, которая не слишком распространена и в принципе полувоенная – Путин шантажирует Лукашенко и это продолжается давно. Коленька в свое время ликвидировал одного человека – неслучайно или случайно, у Путина эта информация есть, этот компромат лежит на столе.

Ну и второй аргумент, по словам Давидюка – это 9 миллиардов долларов в банке в Сочи.

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