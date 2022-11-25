Россияне расстреляли 28 ромов за то, что они «отравили роту водкой» 25.11.2022, 22:16

3,292

Перехват ГУР.

Российские оккупанты на захваченных украинских территориях расстреляли 28 ромов. В этом признался один из военных страны-агрессора в телефонном разговоре, который перехватило Главное управление разведки Министерства обороны.

Как сообщается в Facebook ГУР, оккупант на Донецком направлении рассказал о беззаконии, происходящем на оккупированной территории.

«Тут знаешь какой беспредел в городах творится? „Военная полиция“ недавно, короче, цыган расстреляла 28 человек… за то, что они дали водку нашим военнослужащим и отравили их, на***, всю роту», — утверждает россиянин.

В перехвате оккупант жалуется на большие потери роты, плачевное положение российских военных и свое командование, а его собеседница возмущается, «почему это все так долго-то». Оккупант говорит, что «иногда свои же в тебя, долб***ы, стреляют, потому что им не те координаты дают», а российскую армию называет «расходным материалом».

На видео присутствует нецензурная лексика

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».