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Россияне расстреляли 28 ромов за то, что они «отравили роту водкой»

  • 25.11.2022, 22:16
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Россияне расстреляли 28 ромов за то, что они «отравили роту водкой»

Перехват ГУР.

Российские оккупанты на захваченных украинских территориях расстреляли 28 ромов. В этом признался один из военных страны-агрессора в телефонном разговоре, который перехватило Главное управление разведки Министерства обороны.

Как сообщается в Facebook ГУР, оккупант на Донецком направлении рассказал о беззаконии, происходящем на оккупированной территории.

«Тут знаешь какой беспредел в городах творится? „Военная полиция“ недавно, короче, цыган расстреляла 28 человек… за то, что они дали водку нашим военнослужащим и отравили их, на***, всю роту», — утверждает россиянин.

В перехвате оккупант жалуется на большие потери роты, плачевное положение российских военных и свое командование, а его собеседница возмущается, «почему это все так долго-то». Оккупант говорит, что «иногда свои же в тебя, долб***ы, стреляют, потому что им не те координаты дают», а российскую армию называет «расходным материалом».

На видео присутствует нецензурная лексика

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