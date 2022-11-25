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В сети показали видео работы ВСУ

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  • 25.11.2022, 22:51
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В сети показали видео работы ВСУ

Десятки оккупантов гибнут и получают травмы при одном взрыве.

Один за другим десятки российских солдат под Бахмутом, где продолжаются ожесточенные бои, уничтожаются точными сбросами осколочных гранат с квадрокоптеров воинами тактической группы «Адам» ВС Украины.

Об этом сообщает телеграм-канал «Бутусов Плюс».

Вначале заметно разлетевшийся на куски российский танк.

Небольшое пространство около тяжелой гусеничной техники буквально усеяно трупами российских оккупантов. Среди них пытаются зарыться в землю еще живые, которые даже не пытаются убрать или эвакуировать тела своих товарищей, говорится в описании к видео.

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