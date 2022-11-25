Карточки некоторых банков могут не работать в ночь на 26 ноября 25.11.2022, 23:03

Будут проводиться технологические работы.

Карточки некоторых банков могут не работать в ночь на 26 ноября. Об этом предупреждает сайт Банковского процессингового центра.

Срочные технологические работы на аппаратно-программном комплексе центра будут проводиться 26 ноября с 03:20 до 04:00.

Возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.

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