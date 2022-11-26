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Грета Тунберг и ее соратники подали судебный иск против Швеции

  • 26.11.2022, 2:34
Грета Тунберг и ее соратники подали судебный иск против Швеции

Экологическая активистка борется с глобальным потеплением.

Экологическая активистка Герта Тунберг и ее соратники по молодёжному движению Auroras подали судебный иск против Королевства Швеция за то, что оно, по мнению активистов, не выполняет своих обещаний в области борьбы с глобальным потеплением. Иск подписали более 600 молодых людей, самым старшим из них – 26 лет. Дело будет рассматривать окружной суд Стокгольма.

Авторы иска указывают, что климатическая политика Швеции нарушает их человеческие права, предпринимая недостаточно действий в борьбе с климатической угрозой. Чтобы подать иск в суд, сотни активистов в пятницу прошли маршем по центру Стокгольма.

Движение Auroras разрабатывало иск в течение почти двух лет. Активисты подчёркивают, что недавно избранное новое правительство Швеции, представляющее в большом количестве правые партии, подвергается критике из-за пренебрежения вопросами климатической политики.

Ранее на этой неделе Шведский институт метеорологии и гидрологии опубликовал доклад, в котором утверждается, что с конца XIX века средняя температура в Швеции повысилась примерно на два градуса Цельсия; снежный покров в стране теперь держится на две недели меньше, чем ранее, а число жидких осадков возросло.

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