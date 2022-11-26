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Мощный взрыв в Мариуполе: партизаны ликвидировали «гауляйтера»

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  • 26.11.2022, 8:36
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Мощный взрыв в Мариуполе: партизаны ликвидировали «гауляйтера»

Эпицентр взрыва находился в автомобиле оккупантов РФ.

В Мариуполе партизаны уничтожили российского захватчика из оккупационной администрации, еще один получил ранения.

В районе оккупационной администрации был взорван автомобиль ВАЗ белого цвета, перекрашенный в болотный камуфляж. За рулем находился военный чиновник, сообщает «Маріуполь. Спротив» в Telegram.

«Россиянин из числа новых, прибывших вместе с оленеводом (тем самым гауляйтером - новым «замом» Иваща). Еще двое россиян пострадали. Оба одеты в форму. У одного ожоги высокой степени, в итоге отправлен в госпиталь в Донецк (не факт, что выжил). Второго отбросило взрывной волной в бордюр – перелом руки, черепно-мозговая травма, находится в Мариупольской больнице №2. Эпицентр взрыва в центре автомобиля», — отмечается в сообщении.

В то же время советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram уточнил, что в Мариуполе ликвидирован по меньшей мере один россиянин из числа оккупационной администрации.

«Водитель - военный чиновник из числа прибывших с «гайляйтером-оленеводом», одетый в военную форму не выжил», — подчеркнул он.

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