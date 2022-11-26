Охрана «проспала»: Путину оставили послание на кремлевской стене 9 26.11.2022, 8:42

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Стену теперь охраняет почти десяток полицейских и сотрудников ФСО.

В Москве на кремлевской стене появилась надпись с запрещенными в России словами «Нет войне». Невыносимое российской политической элитой сочетание слов быстро стерли, а стену теперь охраняет почти десяток полицейских и сотрудников ФСО, пишет ТГ-канал Baza.

Надпись появилась несколько дней назад. Сразу же после этого «ЧП» у стены усилили охрану. Теперь круглосуточно около нее дежурят дополнительно три вооруженных автоматами и пистолетами полицейских патруля и несколько сотрудников ФСО.

Личность «вандала», скорее всего, установлена, однако публике его не покажут по нескольким причинам. Во-первых, так ФСО распишется в своей профнепригодности – «проспали» угрозу под боком у Путина.

Во-вторых, внимание СМИ к «диверсии» может вдохновить других противников войны и спровоцировать всплеск подобных протестов.

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