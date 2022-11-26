закрыть
26 ноября 2022, суббота, 10:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Охрана «проспала»: Путину оставили послание на кремлевской стене

9
  • 26.11.2022, 8:42
  • 17,836
Охрана «проспала»: Путину оставили послание на кремлевской стене

Стену теперь охраняет почти десяток полицейских и сотрудников ФСО.

В Москве на кремлевской стене появилась надпись с запрещенными в России словами «Нет войне». Невыносимое российской политической элитой сочетание слов быстро стерли, а стену теперь охраняет почти десяток полицейских и сотрудников ФСО, пишет ТГ-канал Baza.

Надпись появилась несколько дней назад. Сразу же после этого «ЧП» у стены усилили охрану. Теперь круглосуточно около нее дежурят дополнительно три вооруженных автоматами и пистолетами полицейских патруля и несколько сотрудников ФСО.

Личность «вандала», скорее всего, установлена, однако публике его не покажут по нескольким причинам. Во-первых, так ФСО распишется в своей профнепригодности – «проспали» угрозу под боком у Путина.

Во-вторых, внимание СМИ к «диверсии» может вдохновить других противников войны и спровоцировать всплеск подобных протестов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дядя Степа спился
Дядя Степа спился Ирина Халип
Путин прорабатывает план замены Лукашенко
Путин прорабатывает план замены Лукашенко Леонид Невзлин
Армия майданная против армии колхозной
Армия майданная против армии колхозной Юрий Бутусов
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко «Ник и Майк»