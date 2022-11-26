В Беларусь прибыли высокопоставленные российские генералы 11 26.11.2022, 8:46

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Какова цель визита?

Генералы из страны-террориста России приехали в Беларусь контролировать подготовку российских военных, но в минобороны Беларуси об этом не сообщали. Об этом пишет nv.ua со ссылкой на белорусские Telegram-каналы.

Российские пропагандистские ресурсы утверждали, что группа российских генералов во главе с Сергеем Рудским, руководящим главным оперативным управлением российского генштаба, приехали в Беларусь «с рабочим визитом». Предположительно, они приземлились на аэродроме в Мачулищах вчера в 15:45 по минскому времени.

Генералы должны проинспектировать ход подготовки так называемой региональной группировки войск на белорусских полигонах, осмотреть казармы, учебные места и пункты управления, а также посетить занятия военных страны-агрессора и «ознакомиться с порядком выполнения боевых задач подразделениями ВС РБ по прикрытию государственной границы РБ».

«…Генералы должны заслушать доклады о степени готовности подразделений РГВ для выполнения задач по предназначению. Можно предположить, что по результатам инспекции будет сделан доклад вышестоящему руководству в МО РФ. И на основании этого будут приниматься дальнейшие решения относительно российского контингента РГВ в Беларуси», — говорится в сообщении.

При этом министерство обороны Беларуси официально не сообщало о визите российских генералов. Ранее во время учений «Союзная решимость-2022» сводки белорусского ведомства тоже не соответствовали фактическому нахождению российских военных в Беларуси.

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