закрыть
26 ноября 2022, суббота, 10:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ разбили большую колонну российской бронетехники на Сватовском направлении

3
  • 26.11.2022, 8:49
  • 7,844
ВСУ разбили большую колонну российской бронетехники на Сватовском направлении
Фото: AFP

Сгоревшие танки оккупантов лежат на обочине.

Подразделения ВСУ уничтожили целую колонну российской бронетехники в окрестностях села Кисловка на границе Харьковской и Луганской областей (Сватовское направление), сгоревшие останки которой находятся на обочине трассы в рядом с населенным пунктом.

Видео на камеру мобильного телефона сняли бойцы украинской армии, ставшие очевидцами последствия разгрома.

Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».

Военным экспертам удалось идентифицировать останки сразу несколько единиц российской бронетехники и военных машин, которые были уничтожены точным залпом украинской артиллерии.

Башни танков валяются на дороге рядом. На видео можно заметить боевой танк Т-90М, позже видны разрушенные T-72B3 образца 2016 года, инженерная бронированная машина ИМР-2М, грузовик КАМАЗ 5350 с колесной базой 6х6, боевая машина пехоты БМП-2 и еще один Т-72Б3.

Пользователи соцсетей отмечают, что подразделения ВСУ взяли под контроль населенный пункт несколько суток назад. На публикуемых в Интернете картах Кисловка перешла под украинский контроль 20 ноября, пять дней назад.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дядя Степа спился
Дядя Степа спился Ирина Халип
Путин прорабатывает план замены Лукашенко
Путин прорабатывает план замены Лукашенко Леонид Невзлин
Армия майданная против армии колхозной
Армия майданная против армии колхозной Юрий Бутусов
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко «Ник и Майк»