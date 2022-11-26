ВСУ разбили большую колонну российской бронетехники на Сватовском направлении

ВСУ разбили большую колонну российской бронетехники на Сватовском направлении3
- 26.11.2022, 8:49
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Сгоревшие танки оккупантов лежат на обочине.
Подразделения ВСУ уничтожили целую колонну российской бронетехники в окрестностях села Кисловка на границе Харьковской и Луганской областей (Сватовское направление), сгоревшие останки которой находятся на обочине трассы в рядом с населенным пунктом.
Видео на камеру мобильного телефона сняли бойцы украинской армии, ставшие очевидцами последствия разгрома.
Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».
Военным экспертам удалось идентифицировать останки сразу несколько единиц российской бронетехники и военных машин, которые были уничтожены точным залпом украинской артиллерии.
Башни танков валяются на дороге рядом. На видео можно заметить боевой танк Т-90М, позже видны разрушенные T-72B3 образца 2016 года, инженерная бронированная машина ИМР-2М, грузовик КАМАЗ 5350 с колесной базой 6х6, боевая машина пехоты БМП-2 и еще один Т-72Б3.
Пользователи соцсетей отмечают, что подразделения ВСУ взяли под контроль населенный пункт несколько суток назад. На публикуемых в Интернете картах Кисловка перешла под украинский контроль 20 ноября, пять дней назад.