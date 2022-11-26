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На Лукашенко полетят снаряды HIMARS

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  • 26.11.2022, 8:53
  • 16,882
На Лукашенко полетят снаряды HIMARS

Диктатор панически боится стать жертвой войны.

Глава Кремля Владимир Путин пытается заставить диктатора Лукашенко принять участие в войне с Украиной.

Об этом рассказал российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин в комментарии для ТСН.

«Кремль постоянно пытаются заставить Лукашенко использовать Вооруженные силы Беларуси в войне. А Лукашенко этого боится. А как существовать ему в условиях фактической оккупации? Ведь Беларусь фактически находится под оккупацией России», - сказал Фейгин.

Как отметил российский оппозиционер, самопровозглашенный правитель понимает, что в случае активизации его роли в войне с Украиной, территория Беларуси также станет объектом этой войны.

«То есть Беларусь будет обстреливаться. Это уже очевидно. Туда прилетят и «Хаймарисы», и другое оружие. А риски там совсем другие. Как бы ему (Лукашенко, - ред.) самому не погибнуть. Он также боится, и его страх вполне обоснован», - считает Фейгин.

По его словам, белорусский диктатор понимает, что может стать жертвой этой войны. Более того, Лукашенко не уверен в своей армии: ни в ее лояльности, ни в ее эффективности.

«Сторона, которая наступает, теряет втрое больше, чем сторона, которая защищается. Лукашенко все это понимает. У него там есть разведка, они ему все нарисовали. А как уклониться от этого? Никак. Решает все Москва», - убежден Фейгин.

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