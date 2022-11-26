В Беларуси значительно повышают земельный налог 1 26.11.2022, 9:12

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Размер прибавки может многих удивить.

В 2023 году в Беларуси планируют повысить земельный налог. К примеру, ставки этого сбора по районам хотят поднять на уровне 19%. Для бизнеса также намерены повысить этот налог. Это предусмотрено проектом изменений в Налоговый кодекс, пишет zerkalo.io.

Средние ставки земельного налога по районам применяют, если отсутствует кадастровая оценка на земли. К примеру, в этом году в Барановичском районе этот сбор составляет 26,52 рубля за один гектар земли, то в 2023-м его хотят поднять до 31,67 рубля. Рост — на 19%. В Бешенковичском районе — 12,87 рубля за один гектар, а намерены поднять до 15,37. Повышение — на 19,4%.

Для сравнения: на этот год было заложено повышение ставок этого налога на уровне 7,2%.

Ставки земельного налога для жилой многоквартирной зоны намерены повысить до 14,71 рубля за гектар (сейчас — 12,32 рубля). Рост — 19%.

Для жилой усадебной зоны налог сейчас составляет 24,61 рубля за гектар, его хотят поднять до 29,38 рубля. Повышение — на 19,4%.

Для бизнеса также планируют повысить земельный сбор. Так, сейчас налог для автомобильных рынков, игорных заведений, торговых центров и рынков составляет 184,52 рубля за гектар. Его хотят поднять до 220,32 рубля. Рост — на 19,4%.

Уточним, что эти возможные налоговые изменения еще не приняты. При этом утвержденный окончательный вариант правок чиновников в Налоговый кодекс может отличаться от предварительных версий правок в этот документ.

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