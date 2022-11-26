Путин в отчаянии 4 26.11.2022, 9:20

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Министр обороны Британии призвал украинцев «держать импульс».

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что нападения РФ на критически важную инфраструктуру Украины являются признаком отчаяния российского диктатора Владимира Путина. Об этом пишет The Guardian.

Как отметил Уоллес, Путин нацелился на энергосеть Украины и другую гражданскую инфраструктуру, чтобы замаскировать свои военные неудачи. Он призвал украинцев «держать импульс, чтобы продолжать толкать Россию назад».

«На гражданском фронте они должны защищать национальную инфраструктуру, на которую Путин намеренно ориентируется в надежде, что он разрушит их экономику, а это значит, что им будет очень тяжело зимой», - сказал он.

Британский министр обороны подчеркнул, что нападения на гражданскую инфраструктуру являются незаконными в соответствии с международным правом, и добавил, что Великобритания «не позволит такому виду запугивания и жестокости достичь успеха».

В то же время Уоллес отметил, что Путина нельзя недооценивать, несмотря на недавние неудачи, такие как отступление из Херсона и увольнение ряда российских командующих.

«Россия - это страна, которой сейчас безразлично на собственный народ и на то, каких молодых парней она посылает на смерть, и она будет продолжать толкать этих людей дальше на войну», - добавил он.

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