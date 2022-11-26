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В Украине ликвидировали магаданского «Ван Дамма»

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  • 26.11.2022, 9:26
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В Украине ликвидировали магаданского «Ван Дамма»

Российский командир мог быть причастен к зверствам оккупантов в Киевской области.

Вооруженные силы Украины снова нанесли потери российским оккупантам. Они ликвидировали магаданского спортсмена, который пришел на войну.

Информация об этом появилась в Telegram-канале Международного разведывательного сообщества InformNapalm. Захватчик – президент Федерации кикбоксинга Магаданской области Олег Кадочников мог быть причастен к 35-й армии, которая совершала страшные зверства против украинцев в Киевской области.

«Федерация кикбоксинга России извещает о том, что 2 ноября в Украине ликвидирован президент Федерации кикбоксинга Магаданской области замкомандира взвода – командир отделения разведроты 36-летний младший сержант Олег Кадочников. Похороны пройдут на Федеральном военном кладбище в Мытищах», – сказано в сообщении.

Судя по странице оккупанта в соцсети «Одноклассники» с последней активностью за 2009 год, на военной службе в армии ВВХ он состоял с 2006 года.

А именно – в 392-м Окружном УЦ, военная часть 30632 н/п Князе-Волконское Хабаровского края, а также в военной части 30632, 270 МСД н/п Красная Речка, возле Хабаровска, которая в 2010 году была переформирована в 243-ю базу хранения в составе 35-й Армии.

Однако данных о месте службы российского оккупанта на момент его гибели нет.

«Но с учетом его послужного списка, не следует исключать что он и сейчас числился в составе 35-й армии ЦВО, возможно и в 64-й бригаде из Хабаровска, которая совершила военные преступления на Киевщине», – добавили в сообществе.

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