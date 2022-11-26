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Егор Шарангович помог «Нью-Джерси» обыграть «Баффало»

  • 26.11.2022, 9:29
Егор Шарангович помог «Нью-Джерси» обыграть «Баффало»

Белорусский нападающий продлил результативную серию до пяти игр.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» на выезде обыграл «Баффало» со счетом 3:1. Белорусский форвард гостей Егор Шарангович записал в актив результативную передачу, сообщает pressball.by.

В общей сложности белорус провел на площадке 11 минут 25 секунд, нанес два броска, совершил один перехват, заблокировал четыре угрозы соперника и закончил встречу с показателем полезности «+1». В сезоне у Шаранговича 12 (6+6) баллов в 21 поединке при полезности «+1». Белорус набирает очки в пяти матчах кряду.

Баффало — Нью-Джерси — 1:3 (0:0, 1:3, 0:0)

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