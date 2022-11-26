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Белорусские банки ввели новые ограничения и запреты по денежным переводам

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  • 26.11.2022, 9:40
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Белорусские банки ввели новые ограничения и запреты по денежным переводам

Они связаны с отключением от системы SWIFT.

Очередной банк объявил, что приостанавливает прием денежных переводов по системе SWIFT. На этот раз — «Технобанк». Напомним, ранее стало известно, что сразу несколько банков ввели ограничения по международным переводам, пишет zerkalo.io.

«Прием денежных переводов по системе SWIFT в долларах от физических лиц приостановлен с 14.00 25 ноября по 30 ноября 2022 года», — сообщает «Технобанк».

Ранее сразу несколько банков ввели ограничения по международным переводам. Среди них — «Банк РРБ», «Паритетбанк», «Приорбанк».

К примеру, «Банк РРБ» объявил, что с 24 по 30 ноября не будет проводить международные переводы физических лиц в долларах. А с 1 декабря банк введет ограничение по минимальной сумме переводов — не меньше 20 000 долларов.

«Паритетбанк» с 24 ноября временно приостановит отправку международных денежных переводов SWIFT в евро для физических лиц.

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