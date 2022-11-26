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Лукашисты пришли к отцу ксендза Вячеслава Борка

  • 26.11.2022, 9:53
  • 2,672
Лукашисты пришли к отцу ксендза Вячеслава Борка

Милиционеры задавали странные вопросы.

Сотрудники лукашенковской милиции пришли к отцу католического священника Вячеслава Борка, проживающему в Миорах Витебской области.

Его опрашивали в связи с участием священника в программе сайта Charter97.org Studio Х97 «Белорусский священник рассказал, когда падет режим Лукашенко», сообщает «Хрысціянская візія».

Вопросы касались того, имеет ли имущество ксендз Вячеслав. Милицию также интересовало, когда он вернется в Беларусь.

Ксендз Вячеслав Борок — известный католический священник, автор ютуб-канала «Ксeндз Барок». Летом 2021 года он был вынужден выехать из Беларуси в Польшу в связи с преследованием, которому он подвергался со стороны режима Лукашенко. Сейчас он глава Белорусской католической общины в Варшаве, которая действует в костеле Святого Александра на площади Трех Крестов.

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