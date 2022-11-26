В Москве при странных обстоятельствах погибла вдова режиссера Говорухина 1 26.11.2022, 10:03

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Показания свидетелей весьма противоречивы.

Вдова известного советского и российского режиссера и актера Станислава Говорухина, снявшего такие фильмы как «Место встречи изменить нельзя», «Десять негритят» и др., погибла при пожаре в своем доме, сообщают российские СМИ.

Сообщается, что трагедия произошла в коттеджном поселке Лесное Озеро, который размещается в Новой Москве (присоединена к городской агломерации столицы РФ).

При этом обстоятельства гибели Галины Говорухиной выглядят весьма странно: показания свидетелей весьма противоречивы.

Соседи утверждают, что вдова Говорухина якобы имела проблемы с алкоголем, поэтому могла попросту не заметить возгорания или же сама поджечь дом.

По одной версии российских СМИ, сиделка Говорухиной, когда увидела, что дом горит, смогла выбраться из дома, бросив вдову режиссера, которая задохнулась угарным газом.

По другой версии, сиделка отошла в магазин за покупками, а когда вернулась, увидела, что дом уже охвачен огнем.

Что касается покойного Говорухина, то он вначале критиковал Путина, но когда тот укрепился на вершине властной вертикали, стал всячески его поддерживать. Также Говорухин поддержал в 2014 году и преступную аннексию Крыма.

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