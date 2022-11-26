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У белорусского омоновца обнаружили пистолет, которого в Беларуси быть не должно

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  • 26.11.2022, 10:12
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У белорусского омоновца обнаружили пистолет, которого в Беларуси быть не должно

Откуда появилось оружие?

На соревнованиях белорусских омоновцев в руках одного из силовиков был замечен пистолет, судя по всему, выпущенный европейской компанией не позднее 2017 года — но их поставка в Беларусь законным путем невозможна.

Сайт zerkalo.io рассказал, что это за оружие и как оно могло попасть в нашу страну.

Что случилось

20 ноября в поселке Горани Минского района прошли соревнования «ОМОН-рейд» на вновь открывшемся учебно-тактическом полигоне ОМОН ГУВД Мингорисполкома (последний находится на территории Центра подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров МВД Республики Беларусь). Участие в мероприятии принимали все подразделения столичного отряда милиции особого назначения.

На одном из опубликованных фото был запечатлен силовик, целящийся из пистолета — это оружие и привлекло наше внимание. Канал «Я-ВОЕННЫЙ.БЕЛ» отметил, что в руках у омоновца модель, похожая на австрийский Glock 17 пятого поколения. Присмотревшись к снимку, мы можем констатировать, что скорее всего это действительно так (почему — расскажем ниже).

Эта модель пистолета примечательна не какими-то особенными техническими характеристиками, а датой выпуска. Пятое поколение «Глок 17» появилось на рынке в 2017 году — то есть на шесть лет позже, чем Евросоюз наложил на Беларусь оружейное эмбарго.

Напомним, после жестокого разгона митинга на площади Независимости в декабре 2010 года Евросоюз усилил существующие санкции в отношении белорусского руководства. Ссылаясь на ухудшение ситуации с правами человека, демократией и верховенством закона в Беларуси, ЕС в том числе запретил любые поставки официальному Минску оружия, военной техники и техники, которая может быть использована для репрессий внутри страны. Также санкции предполагают ограничения на экспорт оружия из нашей страны, так как запрещают участие организаций, базирующихся в ЕС, в предоставлении денежных средств или ресурсов «Белтехэкспорту» (ключевому поставщику вооружений из Беларуси на мировой рынок).

Оружейное эмбарго продлевалось несколько раз и в настоящее время действует до 28 февраля 2023 года — ни одного периода, когда бы оно не действовало, с 2011 года не было.

Модель Glock 17 производится с 2017 года компанией Glock GmbH из Австрии, члена Евросоюза. Соответственно, в Беларусь этот пистолет мог быть поставлен лишь в обход европейского законодательства.

Что означает «пистолет пятого поколения»?

Пятое поколение — условное название пятой по счету модернизации Glock 17, которая не настолько масштабна, чтобы считать его новой моделью.

Каким бы продвинутым и опередившим свое время ни был пистолет на момент принятия на вооружение, со временем он устаревает. Появляются новые инженерные решения, в других странах тоже испытывают и принимают новые образцы, применяются новые материалы. Можно, конечно, на основе изобретений делать новый пистолет и поставлять в силовые структуры — но это обойдется в очень большую сумму, плюс личному составу придется часто переучиваться на очередную модель, за что он спасибо вряд ли скажет.

Есть еще вариант сделать вид, что прогресса не существует — и десятилетиями оставлять на вооружении старую модель. Так поступил СССР — принятый в конце 1940-х годов пистолет Макарова в первые годы службы был вполне приличным оружием, соответствующим своему времени. Однако к моменту распада Советского Союза этот же ПМ был уже крайне устаревшей со всех точек зрения моделью — а никакой массовой замены ему не было, да и сейчас нет. Такая политика рано или поздно оставит армию с безнадежно отсталым вооружением.

Наконец, есть самый лучший, как кажется, подход — пристально следить за новшествами и периодически вносить в конструкцию пистолета самые важные изменения, делая его чуть лучше. А потом еще раз, и еще. В каждый конкретный момент небольшие модернизации не очень радикальны и дороги — а в итоге бойцы всегда будут иметь более-менее современное оружие.

Модель Glock 17 изменялась именно так. Изначально создатель оружия Гастон Глок создавал свой пистолет для небольшой австрийской армии — заказанная в 1982 году партия составляла всего 25 тысяч экземпляров (на сегодня произведено около 20 миллионов пистолетов). Однако оружие оказалось очень надежным, точным и легким благодаря широкому использованию полимеров вместо стали.

Пистолет стали покупать во всем мире, и уже в 1989 году появилось второе поколение «глока». Изменения оказались небольшими — к примеру, новая текстура поверхности рукояти способствовала лучшему удержанию. Третье поколение получило выемки под пальцы стрелка на рукояти, крепление для подствольного фонаря, четвертое — более мощную пружину для лучшей работы затвора, возможность с помощью сменных насадок адаптировать рукоять под руки разных размеров и другие изменения (все мы перечислять не будем).

Пятое поколение Glock 17 стало побочным продуктом неудачной попытки компании Glock вооружить своими пистолетами армию США — американцы объявили конкурс, завершившийся в январе 2017 года. Победил конкурент «глока» — SIG Sauer P320, однако австрийские наработки, сделанные при разработке модели, сохранились и побудили пятый раз модернизировать Glock 17.

Главными плюсами нового пистолета стали огромная надежность и долговечность плюс высокая точность. Новое «алмазоподобное» покрытие затвора nDLC позволило обеспечить лучшую защиту от коррозии и царапин. У модели появился новый ствол Glock Marksman Barrel (GMB), позволяющий стрелять точнее (собственно, название переводится примерно как «снайперский ствол Глока»). Пистолет стал значительно «лояльнее» к использованию левшами — теперь и кнопка выброса магазина, и кнопка затворной задержки дублированы с обеих сторон.

Выемки под пальцы пропали — после использования этого новшества в третьем и четвертом поколениях пистолета разработчики все же решили, что размер рук у людей слишком разный, чтобы это было удобно всем (а еще в зависимости от ситуации стрелок может носить или не носить перчатки).

Некоторые улучшения коснулись магазина — теперь его стало проще менять. И без того надежный пистолет стал теперь буквально неубиваемым — если изначально ресурс стрельбы без осечек и задержек для «глоков» составлял 11 000 выстрелов, то в пятом поколении он вырос до 30 000.

В продаже новые «глоки» появились в 2017 году, на сегодня это наиболее современная версия оружия.

Почему это пистолет пятого поколения

Часть отличительных особенностей, по которым опознается пятое поколение, на снимке не разглядеть. К примеру, неясно, есть ли у рукояти выемки под пальцы — оружие держит в руках омоновец и рукоятки практически не видно. Однако, если присмотреться, то можно ясно разглядеть, что в передней части затвора пистолета имеется явный скос, деталь как бы сходит на конус (это так и называется — конусные передние грани затвора). Во всех предыдущих поколениях «Глока 17» затвор выполнен без этих изысков (различия можно увидеть на снимке ниже).

Подобное решение нужно для того, чтобы пистолет легче входил в кобуру — «скошенный» затвор снижает шанс того, что оружие зацепится. Похожая конструкция ранее использовалась только в компактных (Glock 26) и коммерческих (Glock 34) моделях, но не в классическом Glock 17.

Если присмотреться к затвору целиком, то можно увидеть, что он окрашен в достаточно глубокий черный цвет, мало отличающийся от цвета остальных частей оружия. Такой окрас характерен именно для пятого поколения и не случаен: так выглядит уже упомянутое «алмазоподобное» покрытие nDLC — предыдущие варианты «глоков» обрабатывали по другой технологии, дающий несколько более светлый окрас с выраженным металлическим блеском.

Косвенным свидетельством может служить также наличие насечек и в передней, и в задней части затвора. Они нужны для того, чтобы легче взводить затвор — к примеру, если руки стрелка мокрые. Обязательным наличие передних насечек (по-английски они называются front serrations) на «глоке» пятого поколения не является, их заказывают опционально. Сейчас компания-изготовитель предлагает такую возможность только для Glock 17 пятого поколения, однако ранее подобное встречалось (хотя и редко) и на четвертом. Поэтому данное доказательство мы можем использовать лишь в дополнение к остальным.

Мог ли пистолет быть произведен в России?

Нет, легально в России «глоки» пятого поколения никогда не производились. Сборка австрийских пистолетов российскими предприятиями имела место — к примеру, этим занималась группа компаний «Промтехнологии». Однако сборка велась с 2012 года — тогда пятого поколения еще физически не существовало, и на предприятии собирали четвертое.

Также россияне выпускали клон «глока» под маркой GM-100, однако для него использовались детали еще более ранней версии — третьего поколения. Впрочем, в российских оружейных магазинах «Глок 17» последней версии можно купить и сейчас.

Мы отправили вопрос о том, как могло австрийское оружие попасть к белорусским силовикам, в компанию Glock GmbH — как только мы получим ответ, он будет опубликован в этой статье.

Встречались ли пистолеты или другое подсанкционное оружие у белорусских силовиков?

«Глоки» — нет. Австрийские пистолеты есть у некоторых спецподразделений Беларуси, однако, судя по всему, они были поставлены еще до введения эмбарго. Так, Glock 17 были вооружены бойцы «Альфы», участвовавшие в разгонах протестов в августе 2020 года. Однако по снимкам ни разу нельзя было определенно сказать о том, что пистолеты принадлежат к пятому поколению. К примеру, 17-я модель была замечена во время подготовки белорусских военных к «Армейским международным играм» в июле 2022 года — пистолет находится в кобуре бойца, и ясно видны выемки для пальцев на рукояти (то есть это либо третье, либо четвертое поколение).

В 2020 году во время подавления протестов белорусские силовики использовали также светошумовые гранаты чешского производства с указанной на корпусах датой 2012. Учитывая, что оружейное эмбарго было введено в 2011-м, это может служить свидетельством поставок вооружений в обход санкций — однако дата может быть просто сроком годности боеприпасов.

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