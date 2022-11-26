Бунты мобилизованных поставили Кремль в тупик 26.11.2022, 10:15

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В российской пропаганде произошел раскол.

Сообщения о плохом снабжении мобилизованных раскалывают российское информационное пространство, обнажая противоречия между нарративами местных военкоров, «ЧВК Вагнера» и реальными усилиями государства по смягчению проблем.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Так, мобилизованные военнослужащие из Серпухова Московской области заявили 23 ноября, что российское военное командование отправило их в бой без надлежащей подготовки, обмундирования и защитного снаряжения, что привело к массовым потерям.

Они также утверждали, что командование кормит мобилизованный персонал только один раз в день, несмотря на то, что у него достаточно еды для обеспечения.

Российский источник сообщил, что серпуховские мобилизованные теперь предстанут перед военным трибуналом за дезертирство, но мужчины позже выпустили видео, отрицая, что они дезертиры.

Мобилизованные заявили, что готовы служить на второй и третьей линиях обороны, а не на линии фронта.

Ответы российских военкоров разделились между призывом к состраданию к мобилизованным и наказанием.

Одни военкоры утверждают, что эти российские военнослужащие покинули свои позиции в Макеевке Луганской области и оставили других членов своего подразделения на казнь при сдаче украинским силам (обвинение, которое расследуется украинским правительством - ред.).

Другие военкоры, которых связывают с «ЧВК Вагнера», критиковали российские проблемы с обучением и командованием.

Военкоры «ЧВК» также критиковали своих же коллег, которые, по их словам, неправомерно осуждали серпуховских мобилизованных.

Один российский военкор даже заявил, что военнослужащие не отказываются воевать, но не хотят быть «пушечным мясом», отмечают аналитики.

В то же время так называемый Совет по правам человека призвал к объективности при просмотре видео и пообещал, что поднимет этот вопрос перед президентом РФ Владимиром Путиным.

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