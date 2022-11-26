Врач высшей категории объяснил, полезно ли красное вино на самом деле 26.11.2022, 10:20

В этом вопросе далеко не все однозначно.

Красному вину удалось то, чего другим алкогольным напиткам не удавалось, — создать себе репутацию «полезного» напитка. Алексей Водовозов, токсиколог и терапевт высшей категории, объясняет, что тут далеко не все однозначно.

Про красное вино можно услышать, что оно защищает от радиации, профилактирует сердечно-сосудистые болезни, улучшает состояние костей, даже работу органов слуха и т.д.

Водовозов объясняет, почему это пиар производителей и желание потребителей верить этому. Прежде всего потому, что невозможно провести адекватные исследования по этому вопросу.

«Мы не можем, по вполне понятным причинам, проводить лонгитюдные (длительные по времени — ред.) исследования, хотя бы в течение полугода, года или полутора лет. Мы не можем создать экспериментальную группу, которую будем целенаправленно поить, просто потому, что может возникнуть зависимость. Это ответственность такая, что ни один этический комитет такое не разрешит», — говорит он.

Недавно в Соединенных Штатах все-таки решились на такое интервенционное исследование (когда люди подвергаются вмешательству, например, приемам препарата для его оценки). Там решили: тщательно отберем людей, будем следить за тем, чтобы у них не было рисков, и прочее.

«И люди, которым эти деньги пообещали, они побежали в промышленность с предложением, что, ребята, нам здесь дадут деньги, давайте вы нам тоже денег подкинете, и мы докажем, что вино полезно. Поэтому завязали с этой историей».

Поэтому ученые вынуждены опираться на данные наблюдательных исследований. Людей отбирают, смотрят, как они потребляют спиртное и как это влияет на их жизнь. И тут свои проблемы.

Люди занижают количество выпитого, чтобы выглядеть лучше. А также — просто не помнят, сколько они выпили.

«Долгое время спрашивали, скажем, о пяти последних годах. И человек искренне отвечал, что сейчас он не пьет совсем. Но перед этим он 20 лет играл в «профессионалах». Получается, у него уже изменения в организме, связанные с алкоголем. А все говорят, Смотрите, человек не пьет, а ему плохо, значит, надо пить. «Ошибку непьющих» (ошибка при сборе статистики, когда, например в категорию «совсем непьющих» записывали тех, кому просто нельзя этого делать — ред.) «размотали» только в XXI веке», — рассказывает он о сложностях исследований.

По словам токсиколога, на роль создателя протективного эффекта красного вина пытались вытянуть ресвератрол (природный антиоксидант и антимикробное вещество, присутствующее, например, в кожуре красного винограда).

«Сегодня мы можем констатировать, что антиоксидантная гипотеза провалилась полностью. Нам не нужно поставлять антиоксиданты снаружи, нам достаточно того, что внутри. А если мы добавляем извне, то только хуже».

К тому же подобные исследования оказываются скомпрометированными. Деньги — важная вещь.

«Выяснилось, что один из самых известных исследователей ресвератрола подтягивал результаты к нужным ему, потому что ресвератрол продавался как биодобавка, защищающая сердце, и с ним связывали в том числе эффекты красного вина», — рассказывает Водовозов.

Он говорит, что протективный эффект небольших доз, по исследованиям, похоже, действительно наблюдается у потребителей в определенном возрастном промежутке — от 40 до 60 лет.

Но то, что этот небольшой эффект проявляется, не означает, что надо начинать пить.

Потому что положительные эффекты от алкоголя, даже если они есть, не перекрывают негативные.

«Может, какой-то небольшой положительный эффект есть, но мы точно знаем, что увеличивается риск развития алкогольной жировой болезни печени, онкозаболеваний и еще куча того, что связано с алкоголем. Мы точно знаем, что эти заболевания с ним связаны. Поэтому говорить о том, что нужно пить для здоровья, с современной точки зрения, нельзя», — говорит он.

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