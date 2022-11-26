Российская пропаганда опозорилась с разговором Путина с «матерью ликвидированного оккупанта» 26.11.2022, 10:44

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В сюжете нашли один досадный нюанс.

Мать российского оккупанта Константина Пшеничкина для картинки на росТВ рассказала, как ее сын «героически» шел «рубить укр*пов», но был ликвидирован на войне против Украины. По ее словам, при «защите» города он якобы вызвал огонь на себя.

Такой «душещипательной» историей женщина поделилась в Кремле во время встречи российского диктатора Владимира Путина вроде бы с родными «мобиков», фрагмент из которой опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов.

Но оказалось, что указанного оккупанта «денацифицировали» еще в 2019 году.

«И последними его словами было: «Пойдем, братва, рубить укр*пов!» – заявила разодетая, накрашенная пожилая россиянка, нацепившая на себя кучу украшений.

При этом она продемонстрировала фото погибшего сына и даже попыталась пустить слезу. Хотя ее рассказ, судя по ролику росТВ, не растрогала кремлевского диктатора Путина.

Украинский журналист подчеркнул: самое показательное, что на этой встрече не было мамы хотя бы одного сына из кремлевской власти, например, миллиардера Аркадия Ротенберга, министра обороны Сергея Шойгу, других путинских приближенных или его зятьев.

«Они рубают не укроп, они рубают капусту. А Путин объясняет российским массам, почему они должны быть рады хоронить своих сыновей», – прокомментировал Бутусов.

А вот в сети нашли доказательство вранья российской пропаганды, отметив, что кто-то в Кремле «прогадал со сценарием». Было опубликовано фото с могилы оккупанта Пшеничкина, которого, оказывается, похоронили еще в апреле 2019 года.

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