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«Говорил, что любит дорогие вещи, а в итоге в баре я за всех заплатила сама»

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  • 26.11.2022, 10:52
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«Говорил, что любит дорогие вещи, а в итоге в баре я за всех заплатила сама»

Белоруски рассказали о свиданиях с удивительными «кавалерами».

Издание onliner.by снова рассказало о романтичных встречах, с которых хотелось молниеносно улететь на истребителе и сразу удалить из памяти того, кого только что увидел. Ни одна из героинь историй не предполагала, что окажется в подобной ситуации, но, увы, все сложилось совершенно иначе.

«Мальчик, ты, наверное, маму потерял»

Помните историю взрослого мужчины, который на Tinder прикрывался фотографиями своего сына? Так вот, с чем-то похожим столкнулась наша героиня Ульяна из Гродно, увидевшая на фото в приложении привлекательного молодого человека. Заинтригованная девушка шла на встречу с двухметровым парнем, а в итоге…

— Случилось это несколько лет назад, и я, честно говоря, уже даже не помню, где познакомилась с этим парнем, — рассказывает Ульяна. — По фотографиям он показался вполне себе ничего, хотя буквально сразу возникли некоторые сомнения по поводу правдивости фото. Но я подумала, что на них действительно изображен он. В первые дни общалась нехотя, а потом он все-таки чем-то зацепил меня, и мы разговаривали чуть ли не до глубокой ночи, прикалываясь и обсуждая различные темы. Так продолжалось недели две, а потом он предложил мне встретиться. Я была не против. Немаловажная деталь: еще до встречи он спросил у меня про рост. Ответила, что я 182 сантиметра, и на это он мне написал: «Ой, так ты малявка, не доросла до меня. Я 195 сантиметров».

Я люблю высоких мужчин и решила немного покрасоваться, надев на свидание платформу. Мне на ней, наверное, лишь пару сантиметров не хватало до двух метров.

Решили встретиться возле одной из кафешек. Естественно, подойдя туда, я начала глазами искать высокого парня. И тут ко мне подходит и здоровается человек ростом в районе 170 сантиметров, который мне чуть ли не в грудь дышит. Я его вообще не узнала и не могла предположить, что это тот самый знакомый. Он был совершенно не похож на человека, фотография которого была в профиле в приложении. Тут он стал перечислять темы, на которые мы общались в переписке, и я все поняла.

Пару минут я пребывала в каком-то ступоре и не понимала, что здесь вообще происходит, а потом произнесла: «Мальчик, ты, наверное, маму потерял». Он засмеялся, а я спросила, на что он вообще рассчитывал и для чего все это [общение] было нужно. Он симпатичный парень и мог бы без обмана найти нормальную девушку. Объяснил свой поступок тем, что я ему понравилась, а низкие парни не в моем вкусе, и он решил переубедить меня во время встречи.

А как я могла переубедиться, если изначально разговаривала с одним парнем, а встретилась с совершенно другим?

Говорю: «Я же выше тебя почти в три раза, и ты думаешь, что на этой платформе я с тобой в кафе пойду? Извини, но нам не по пути». Все, на этом мы разошлись. Для меня это был настоящий треш, после которого я всегда, знакомясь с парнем в интернете, прошу пообщаться со мной по видеосвязи в любом из мессенджеров, чтобы убедиться в реальности человека. Вслепую либо просто по фотографиям я больше ни с кем не встречаюсь.

«Говорил, что любит дорогие вещи, а в итоге в баре я за всех заплатила сама»

Наша очередная героиня, Вероника, дважды нарывалась на парней, не желавших платить за себя в барах. Один в итоге сказал, что девушка его вообще не так поняла, а второй в качестве доказательства привел мистическую историю про кота на дороге.

— Я тогда только окончила университет и начала работать по распределению в Гомеле. Как-то во «ВКонтакте» познакомилась с парнем. Изначально просто общались, все было нормально, в какой-то момент мы решили встретиться. Гуляли по набережной Сожа, он рассказывал, что любит дорогое вино, дорогие вещи и делает дорогие подарки. Когда заговорили про тайного Санту, он заявил, что однажды выбрал для своего одногруппника дорогой подарок, а самому ему подарили какую-то ерунду.

За такими разговорами мы прошли всю набережную и пошли назад. Было холодно, и спустя час я поняла, что уже не чувствую ног. Мне стало максимально некомфортно, о чем я сказала своему новому знакомому, предложив переместиться в кофейню либо в бар. В этот момент он попытался меня приобнять и как-то зажать. А я такое вообще не люблю и начала уворачиваться: «Эй, я не хочу обниматься на морозе, хочу просто зайти и погреться в нормальное место». Он возразил, сказав, что попытался меня согреть [объятиями], но я настаивала на своем и сказала: «Если ты беспокоишься, что за меня придется платить, то могу сама за себя рассчитаться. Пойдем просто посидим, попьем чаю и поговорим».

В итоге мы несколько минут препирались, после чего пошли в достаточно дорогое заведение.

Когда подошел официант, он сразу сказал: «Да вот пускай девушка выбирает, она платит». Сделано это было так, как будто я плачу в том числе за него. Я знала это место, часто там бывала, и мне стало стыдно за происходящее. В результате мы взяли два коктейля, и оплатила их, естественно, я. После этого он провел меня до остановки, я села в троллейбус и уехала домой.

После этого он мне писал, однако я уже охладела к общению: все-таки ситуация была странная и кринжовая. Ну а окончательно все прекратилось, когда он выдал шикарную фразу: «Слушай, я тут подумал: так если ты угостила меня коктейлем, значит, ты могла мне и еду заказать?» На этом все и закончилось. Спустя полтора года после этой ситуации я зарегистрировалась в Tinder, лайкала всех подряд и нарвалась на того самого человека. Мы вспомнили ситуацию, он сказал, что я была максимально права, и заблокировал меня.

С другим парнем я познакомилась в специализированной группе «ВК» и договорились на парное свидание: я приду с подругой, он — с другом. Но с ним мы решили пересечься чуть пораньше. Гуляли по парку, долго общались, и потом он сообщил, что его друг сегодня не придет, так что у нас, похоже, будет что-то непонятное. Решили провести вечер в баре. Заказали еду, звучал блюз, мы танцевали, и ничто не предвещало чего-то странного. Но потом он сказал, что сходит за сигаретами (в баре их тогда не было), вернется, мы расплатимся и пойдем домой. И я, будучи наивной дурочкой, сказала: «Конечно, давай, возвращайся!» Парень же нормальный, здорово сидели.

Он ушел, а вскоре нам сказали, что заведение закрывается и неплохо бы расплатиться. Я начала звонить парню. Сначала он просто не снимал трубку, а потом и вовсе оказался вне зоны доступа. Я подумала: ну что ж, бывают в жизни огорчения, и заплатила за нас двоих.

Выводы я для себя сделала, но мне все равно стало интересно, как этот человек оправдает свой поступок. Через пару дней я ему позвонила, и он рассказал удивительную историю, как шел к магазину, увидел на дороге кота и решил его прогнать с проезжей части. Едет машина, он выбегает на дорогу, успевает забрать котика, бежит на тротуар, а там уже ГАИ стоит. Его в этот момент якобы задерживают и забирают в отделение. Там он, согласно истории, провел около суток, после чего его отпустили. И при этом все это время кот, дескать, был вместе с ним.

Ладно, потом я случайно узнала от его друга, что все это была дикая брехня: парень просто захотел поехать домой.

К чему я пришла, проанализировав ситуации? Всегда нужно брать раздельный счет. Я делала так и раньше, но после подобных историй уверовала в правильность этого дела до конца. И еще: на первые свидания нужно идти туда, где ты можешь позволить себе заплатить за двоих в случае какого-то форс-мажора. И самый важный момент: если некомфортно и возникают какие -то сомнения, то поезжай домой. Мучить себя точно не надо.

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