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На Запорожье взорвали склады армии РФ: оккупантов уничтожили вместе с техникой

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  • 26.11.2022, 10:58
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На Запорожье взорвали склады армии РФ: оккупантов уничтожили вместе с техникой

Около 130 захватчиков получили ранения разной степени тяжести.

Стали известны подробности потерь противника за 24 ноября на временно оккупированной части Запорожской области.

Об этом идет речь в утренней сводке Генерального штаба, опубликованной в Facebook.

В Генштабе подчеркнули, что подтверждены потери противника за 24 ноября на временно оккупированной части Запорожской области.

Как уточняется в сообщении, в Мелитополе уничтожен склад боеприпасов оккупантов, около 130 человек получили ранения разной степени тяжести.

«Два склада были уничтожены в Васильевском районе. Здесь до 130 оккупантов ранены, также уничтожены 7 единиц военной техники разного типа. Число ликвидируемого личного состава врага уточняется», — добавили в Генштабе.

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