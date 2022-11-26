«Почему он у тебя еще целый сидит?»: белорус рассказал, как пишутся «покаянные» видео 1 26.11.2022, 11:20

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Молодой житель Минска поделился своей историей.

Сайт ПЦ «Весна» рассказывает историю молодого жителя Минска Бориса, который 9 и 10 августа 2020 года принимал участие в акциях протеста после объявления выборов президента. Юношу задержали сначала по административному делу, а затем, как это часто практикуется силовиками, и по уголовному. Наказанный «домашней химией» на три года, Борис смог срочно уехать из Беларуси, однако до сих пор беспокоится за судьбу матери, которая осталась в Минске, переживает, что могут взяться и за нее. Поэтому настоящую фамилию Бориса мы не называем.

Житель Минска Борис, которому сейчас чуть более 20 лет, работал барменом. 10 апреля 2022 года после рабочей смены, которая обычно завершается довольно поздно, шел с другом в сторону ресторанного комплекса «Журавинка», чтобы заказать такси домой. Однако через некоторое время вместо такси подъехал темный бусик и без объяснения причин юношей схватили и вбросили в автомобиль.

Сотрудники милиции отвезли их в Центральный РУВД, где сразу забрали мобильные телефоны «для изучения» содержания.

Затем на Бориса составили протокол административного правонарушения якобы за «неповиновение» и сопротивление при задержании (ст. 24.3 КоАП) и отвезли в ЦИП на Окрестина, где он ждал суда почти трое суток. Там же на месте по скайпу состоялся суд. Причем, на суде выступал совершенно неизвестный свидетель, которого в момент задержания не было вообще. Он давал показания почему-то в маске.

Свидетель доказывал суду, что якобы молодые люди намеревались устроить пикетирование и это поздно вечером? При задержании сопротивлялись. Суд постановил наказать Бориса административным арестом на 15 суток.

Одиннадцать суток в карцере

Через несколько дней Бориса поместили в карцер, где он отсидел 11 суток.

По словам собеседника, в карцере всегда было более 10 человек, хотя помещение и не рассчитано на такое количество арестованных. Почти все - по «политическим статьям». Правда время от времени контингент «разбавляли» и подбрасывали одного-двух «бомжиков». Когда они отмывались и приходили в нормальное состояние, их куда-то переводили.

Еды практически не было. А если что давали в кормушку – на то смотреть было невозможно, не то что кушать.

«Потом, когда ко мне в ИВС пожаловал следователь, я понял, что меня подозревают в уголовном преступлении. Так и произошло», - вспоминает Борис.

После окончания административного ареста Бориса перевели в СИЗО на Володарского.

21 июля в суде Первомайского района Минска Бориса признали виновным по «народной» статье 342 Уголовного кодекса и присудили три года ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа. Судья Максим Трусевич также удовлетворил иск предприятия «Минсктранс» на сумму 21 000 рублей.

На суде Борис узнал, что у матери был проведен обыск, однако ничего особенного не нашли.

Как пишутся «покаянные видео»

«Молодой сотрудник ГУБОПиКа в звании старшего лейтенанта показал мне распечатки фотографий участия в акциях протеста, которые отыскали в моем телефоне, и предложил записать видео с признанием своей вины. Дал бумажку с текстом, чтобы я мог ознакомиться. Там не все мне понравилось и я ответил, что буду говорить только о фотографиях, где я виден. Потому что отказывать здесь не приходилось.

Так мы записались первый раз. Однако видео не понравилось какому-то вышестоящему начальству, к которому сходил лейтенант. Перезаписали еще раз.

Тогда в комнату зашел еще один губоповец и грубо сказал:

«Бл... почему он до сих пор у тебя такой целый сидит?»

Таким образом записали третью версию «покаянного видео», почти по предложенному тексту».

В сентябре, когда апелляционная жалоба на приговор Первомайского суда была оставлена без удовлетворения, Борис принял непростое решение. Он покинул Беларусь и сейчас находится в безопасности, постепенно адаптируясь к новой жизни.

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