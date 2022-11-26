ВСУ показали атаку дронов-камикадзе на спрятавшихся в лесу оккупантов 26.11.2022, 11:40

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Украинские воины нанесли точный удар по палатке и засняли процесс на камеру.

Представители ВСУ продолжают оттачивать свое мастерство по использованию различного вооружения против вражеских войск.

Так, появились кадры атаки украинских беспилотников по позиции военных РФ. Захватчики думали, что спрятались в посадке, но возмездие настигло их прямо там.

Украинские защитники вычислили локацию врага и запустили туда дрон-камикадзе.

Тelegram-канал «Украина 365» публикует видео.

Полет над украинскими полями и умелая корректировка завершились успешно, в пользу ВСУ. Палатка оккупантов вместе с живой силой была уничтожена в посадке. Работа показана от первого лица на экране.

После взрыва украинские защитники запускают второй беспилотник. «Вот так надо воевать, сейчас 21 век, А они (солдаты РФ - ред.) пускай лопатами машут. Когда-то в детстве играя в Unreal Tournament, я не предполагал, что увижу Redeemer в реальности»,- комментируют кадры пользователи.

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