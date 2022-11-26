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Индекс борща в Минске: где выгоднее всего покупать продукты

  • 26.11.2022, 11:50
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Индекс борща в Минске: где выгоднее всего покупать продукты

Журналисты сравнили цены на Комаровке, в гипермаркете и в магазине у дома.

С наступлением осенне-зимнего периода и неизбежных холодов, душа и тело нередко просят чего-то вкусного, горячего и…домашнего. Как вариант – борщ! Раз в сезон «Комсомолка» считает со своими читателями «индекс борща».

Журналисты посмотрели, сколько стоит базовый набор продуктов для этого супа в магазине формата «у дома», в ближайшем гипермаркете, и, разумеется, на рынке – центральном, минском – Комаровке.

МАГАЗИН «У ДОМА»: «ЗОЛОТАЯ» ПЕТРУШКА

«Варить» будем очень большую кастрюльку борща, поэтому ориентируемся на цены продуктов за килограмм.

Итак, основа - свекла: стоит она здесь 71 копейку, вполне прилично выглядит, упругая. Само собой, белорусская. Килограмм репчатого лука, он тоже нареканий не вызывает, обойдется в 1 рубль 40 копеек. Рядом морковь, среднего размера: 85 копеек - и килограмм полезного овоща ваш. Понадобится и картошка, куда без нее!? 71 копейка за кило, капуста тоже есть, правда, кочаны не самые маленькие, а килограмм стоит 0,85 рубля.

Чеснок, как сигнализирует ценник, китайского производства: 8 рублей 23 копейки, берем головку на 100 грамм (82 копейки). По соседству – турецкие томаты, небольшого размера. Они как раз на скидке (8%), и килограмм, который нужен, стоит 5,99 рубля. Немного энергии и настойчивой целеустремленности и можно отыскать петрушку (борщ будем готовить непременно с зеленью). Правда, цена, «кусается»: 40 граммовая упаковка обойдется в 1,27 рубля. А хотелось бы две...

Проблемы возникли с говядиной (мы целенаправленно ищем лопаточную часть и никакую другую). Говядины нет, но это магазин шаговой доступности, огромного ассортиментного ряда там никто и не ждет. Но рядом есть еще один магазин - фирменная торговая точка одного из белорусских мясокомбинатов. 20 рублей 32 копейки пополняют наши траты, а килограмм мяса - нашу корзину.

Все! Весь базовый набор продуктов куплен, считаем, сколько потянет кастрюля ароматного наваристого борща, выходит – 42 рубля 23 копейки.

ГИПЕРМАРКЕТ: КИЛО ГОВЯДИНЫ ЗА 24 РУБЛЯ БЕЗ ОДНОЙ КОПЕЙКИ

В гипермаркете сразу же берем говядину. Она здесь недешевая, назвать выбор впечатляющим затруднительно. Так или иначе, кило - 23 рубля 99 копеек.

Свекла есть двух видов: «цилиндрическая, Беларусь» и «свекла, Беларусь», первая стоит 97 копеек, вторая – 69 копеек. Берем вторую, вообще, будем ориентироваться на самые дешевые продукты в своей категории. В общем, кило «просто свеклы» кладем в корзину (+0,69 BYN).

Берем самые недорогие помидоры: есть по 6,89 рубля, есть по 4,71, последние занимают свою почетное место в корзине. На прилавке четыре вида китайского чеснока, отличаются они, по всей видимости, главным образом, фасовкой, стоят 7,99 рубля.

100 граммовая головка обходится в 80 копеек. Килограмм белокочанной капусты – 69 копеек (к слову, в гипере, как оказалось, самая дешевая капуста). Еще берем килограмм лука - 1,21 рубля, и по килограмму моркови и картошки. По цене они удивительно единодушны - и та, и другая стоят 71 копейку. Сто граммов свежайшей петрушки можно взять даже на развес: вышло + 2 рубля 15 копеек.

Настал час калькуляции, итог которой - 35 рублей 66 копеек.

КОМАРОВКА: КЛАССНЫЕ БЕЛОРУССКИЕ ПОМИДОРЫ ИЗ ПИНСКА ПО 5 РУБЛЕЙ

Закупиться продуктами для борща на центральном рынке Минска, Комаровке, можно без проблем. Да и настроение там вот-вот станет предновогодним.

Единственное: продавцы, торгующие овощами-фруктами, зеленью перебрались на территорию крытого рынка – зима не за горами, а первый температурный минус уже случился.

Итак, что предлагает рыночная торговля? Лук – по 2 рубля за кило, морковь можно найти и по 2 рубля, и по 1 рублю, есть даже за 99 копеек, ее и берем. Богатый выбор картошки, цены на нее разнятся: хочешь - два рубля за кило, хочешь -1,89, хочешь - полтора. Мы же хотим за 1 рубль 29 копеек, она некрупная, ну, в суп-то все равно резать, для наших целей подойдет.

Радуют глаз помидоры. Цены - разные: есть за 10,95, есть за 9,45. Очень классно выглядят белорусские (понятное, дело, из Пинска) томаты за 5-6 рублей, но принцип есть принцип, останавливаем выбор на тех, которые стоят дешевле прочих - 3,5 рубля.

Помидоры из Пинска еще вполне можно купить. Фото: читатель «КП», носит иллюстративный характер.

Судя по ценнику – тоже белорусские, разве что не самые яркие и крупные.

Что касается чеснока, то и тут разбежка цен достаточно велика: килограмм может стоит даже 15 рублей, средняя же цена - BYN 12 за кило. Если походить-побродить по рядам, то встречаются предложения еще более выгодные: 9,99 рубля. В общем, что 100-граммовая головка чеснока потянет 99 копеек. Килограмм свеклы обойдется в те же 99 копеек, а вот капусту дешевле 1 рубля 9 копеек, кажется, не найти.

В отличие от гипермаркета и «придомового» магазина, на Комаровке прекрасный выбор мяса, лопаточная часть говядины обойдется в 20 рублей, но рубль без проблем и особо торга продавцы сбрасывают. В общем, отборная говядина по 19 рублей пополняет и без того непустую сумку с продуктами. Чуть не забыли петрушку! 100 грамм обойдется в 1 рубль 20 копеек.

Итого, кастрюля «комаровского борща» выльется в 31 рубль 5 копеек.

В общем и целом, 42 рубля 23 копейки стоит «борщевой» набор, если покупать все продукты для него в магазинах «у дома»; тот же перечень, но купленный в сетевом гипермаркете, обойдется в 35 рублей 66 копеек. Если отправиться на Комаровку и закупиться там, то кошелек лишится 31 рубля 5 копеек, зато сумка продуктов существенно пополнится.

А что, если поставить целью сэкономить по максимуму? Не пожалеть времени и поискать самые недорогие продукты. Тогда в гипере имеет смысл купить лук (1,21 рубля), морковь (0,71), там же и чеснок (80 копеек), капусту (0,69). Там же надо взять и свеклу - дешевле, чем 69 копеек за килограмм не найти больше нигде.

В магазинах шаговой доступности покупаем картошку, ее, к слову, можно приобрести и в гипермаркете, цена - одинаковая, 71 копейка за кило. На Комаровке покупаем говядину (19 рублей), петрушку (на рынке она гораздо дешевле, чем в любом магазине, 1,2 рубля за 100 граммов), помидоры – 3,5 рубля. Сумма – 28 рублей 51 копейка. В, общем, дело за малым - взять и сварить крутой ароматный и наваристый борщ!

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